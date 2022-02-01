Corendon Airlines’den erken rezervasyon kampanyası

Corendon Airlines’in ‘Erken Rezervasyon Kampanyası’ yoğun talep üzerine devam ediyor. 1 Nisan-31 Ekim tarihleri arasındaki uçuşlar için biletini hemen alanlar yüzde 20’ye varan indirimlerle avantajlı uçacak.

Corendon Airlines, yoğun talep gören Erken Rezervasyon kampanyasını uzattı. 1 Nisan-31 Ekim 2022 tarihleri arasındaki uçuşlar için Şubat ayında rezervasyon yapanlar yüzde 20’ye varan indirimlerle avantajlı uçuyor. 1 Nisan - 31 Mayıs arası uçuşlarda yüzde 20, 1 Haziran - 20 Haziran arası uçuşlarda yüzde 15, 21 Haziran - 31 Ağustos arası uçuşlarda yüzde 5, 1 Eylül - 31 Ekim arası uçuşlarda yüzde 10 erken rezervasyon indirimi devam ediyor.

Ekstra yüzde 10 indirim daha kazanacak

Biletini 28 Şubat Pazartesi gününe kadar alanlar, Corendon Airlines’ın Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Danimarka ve Polonya ile Türkiye, Yunanistan, İspanya, İtalya ve Portekiz arasındaki tüm uçuşlarından indirimli faydalanabilecek. Ayrıca biletlerini gidiş ve dönüş olarak Corendon Airlines’tan alanlar ekstra yüzde 10 indirim daha kazanacak.