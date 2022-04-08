Corendon Airlines yaz sezonunun ilk İngiltere ve İskoçya uçuşlarını gerçekleştirdi

İngiltere ve İşkoçya’dan Türkiye’ye sezon boyunca düzenleyeceği uçuşlarına başlayan Corendon Airlines, Londra, Manchester, Birmingham, Newcastle ve Glasgow’dan yaptığı ilk uçuşlarını tam doluluk ile gerçekleştirdi. Havayolu şirketinin pandeminin ardından İngiltere ve Türkiye arasında ilk kez uçmaya başlaması sırasında kalkış havalimanlarında yolculara özel seremoniler düzenlendi.

“İngiliz turistlerin Antalya ve Dalaman havalimanlarına ilgisi çok yüksek”

İngiliz turistlerin sezon boyu düzenleyecekleri Türkiye ve Yunan Adaları uçuşlarına gösterdiği ilgiden çok mutlu olduklarını dile getiren Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, geleceğe yönelik planlamaları ile ilgili “Büyük umutlarla başladığımız yaz turizm sezonunda ilk uçuşlarımızın yüksek doluluk oranları ile başlaması çok sevindirici. Antalya ve Dalaman havalimanları başta olmak üzere diğer destinasyonlarımıza ilgi hayli yüksek. Sezonun tamamına yayılan rezervasyon yoğunluğundan çok memnunuz. İngiliz turistlerin, Covid-19 salgını kaynaklı seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından ülkemizi çok özlediklerini rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

“İngiltere uçuşlarına kış sezonunda da devam etmeyi planlıyoruz”

İngiltere uçuşlarına kış sezonunda da devam etmeyi planladıklarını belirten Karaer, “Bu ilgiden hareketle İngiltere uçuşlarımızı kış aylarına da taşımayı planlıyoruz. Çünkü ülkemizin coğrafi ve mevsimsel şartları, İngiliz turistlerin tatillerini uzun vadeli planlamalarına da olanak tanıyor. Ayrıca İngiliz turistlerin tatillerini erken planlaması, bu pazarda erken rezervasyon eğiliminin yüksek olması bizi kısa süre içerisinde Kış 2022/23 ve Yaz 2023 uçuşlarını satışa açma konusunda motive etti. Corendon Airlines ailesi olarak ülkemize gelen yabancı turist sayısına büyük katkı sağladığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.