Corendon Airlines’ tan “Çocuklu Aile Kampanyası”

Corendon Airlines, çocuklu ailelere tüm uçuşlarda yüzde 25 indirim uygulaması başlattı.“Çocuklu Aile Kampanyası” ile 15 Mart’a kadar corendonairlines.com veya anlaşmalı acenteler üzerinden yapılan ve içerisinde 2-12 yaş arası çocuk yolcuların yer aldığı tüm rezervasyonlara yüzde 25 indirim uygulanacağı açıklandı. 2021 yaz sezonu uçuşları için geçerli olan kampanyada indirimin sadece çocuklar için geçerli olmayıp rezervasyondaki tüm yolcuların toplam bilet tutarı üzerinden hesaplanacak.

Çocuklu Aile Kampanyası’ndan bilet satın alan yolcuların tatil planlarının veya tarihlerinin değişmesi durumunda Mart ayı boyunca corendonairlines.com web sitesinden ve acenteler üzerinden yapılan tüm rezervasyonlarda, uçuştan 7 gün öncesine kadar cezasız tarih ve hat değişikliği yapabileceği bildirildi. Mart ayı boyunca yapılacak satın almalara uygulanan hizmetin, 2021 yaz sezonunda gerçekleşecek tüm uçuşlar için geçerli olacağı kaydedildi.