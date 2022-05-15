banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması
Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde CDU birinci oldu
Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde CDU birinci oldu
Valerian Ismael:
Valerian Ismael: "Sonuna kadar savaştık"

Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky ödül töreniyle sona erdi

18 ülkeden 618 sporcunun katılımıyla deniz seviyesinde başlayan ve 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde sona eren Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, adrenalin dolu anlara sahne oldu. 4 farklı ve zorlu parkurda koşulan yarışın sonucunda Tahtalı Ultra Sky, Berg Sky Race, Run to Sky Race ve bu yıl ilk defa eklenen KemeRun yarışları başladığı coşkuyla sona erdi.

ANTALYA 15.05.2022, 22:48
Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky ödül töreniyle sona erdi

18 ülkeden 618 sporcunun katılımıyla deniz seviyesinde başlayan ve 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde sona eren Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, adrenalin dolu anlara sahne oldu. 4 farklı ve zorlu parkurda koşulan yarışın sonucunda Tahtalı Ultra Sky, Berg Sky Race, Run to Sky Race ve bu yıl ilk defa eklenen KemeRun yarışları başladığı coşkuyla sona erdi.

Yarışın en zor parkuru olan 113 kilometre uzunluğundaki Ultra Sky Race’i 21 saatte tamamlayan Kaan Tuna birinciliği elde etti. 6 aydır yarışa hazırlanan Kaan Tuna ilk kez katıldığı sky running yarışında birinci olmayı başardı. Tahtalı Run to Sky’da kadınlar kategorisinde parkur rekoru kırıldı. Rus sporcu Ekaterina Ryazanova, 27 kilometrelik parkuru 4 saatin altında tamamlamayı başardı.

Bu yıl ilk defa yapılan 12K uzunluğundaki KemeRun parkurunda kadınlarda Hülya Kıvrak, erkeklerde Mustafa Çınar birinci olarak KemeRun tarihine adlarını yazdırdı. Tahtalı Dağı’nın zirvesinde biten 27k uzunluğundaki yarışı tamamlayan sporculardan Melih Önyer, finiş çizgisinde bekleyen sevgilisine sürpriz yaparak evlenme teklif etti.

Tahtalı Run to Sky’ın en genç koşucusu 18 yaşındaki Eren Özmen, en tecrübeli ismi ise 75 yaşındaki Peter Simpson oldu.

Mitolojide Olympos ismiyle anılan Tahtalı dağının eteklerinde zorlu coğrafya ve değişen hava koşulları altında koşulan 113 kilometre uzunluğundaki Ultra Sky Race’i 21 saat boyunca verdiği mücadelenin ardından ilk sırada bitiren isim Kaan Tuna oldu. Kaan Tuna böylece kariyerinde katıldığı ilk ultra skyrunning yarışında birinci olma başarısı gösterdi.

Tahtalı dağının eşsiz manzarası ve doğası eşliğinde koşulan 65 km uzunluğa 4 bin 300 metre irtifa kazanımına sahip olan Berg Sky Race’de birinciliği Aleksandr Strukov göğüsledi.

Dünya’nın en güzel 10 plajından biri olan Çıralı sahilinden başlayıp 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı dağının doruk noktasında tamamlanan 27 kilometrelik Run to Sky yarışında finiş çizgisini ilk gören isim Zülfü Karabulut oldu. Aynı zamanda kadınlar kategorisinde parkur rekoru kırıldı. Rus sporcu Ekaterina Ryazanova, 27 kilometrelik parkuru 4 saatin altında tamamlamayı başardı.

Bu yıl ilk defa eklenen KemeRun toplamda 12 kilometre mesafe 400 metre irtifa kazanımına sahip. Kemer’in benzersiz doğasını, tarihini ve köklü kültürünü yakından tanıma fırsatı veren KemeRun etabının ilk birincisi olarak erkeklerde Mustafa Çınar ve Hülya Kıvrak tarihe geçti.

Yarışmacılara ödülleri Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer,Antalya Gençlik ve Spor Şube Müdürü İzzet Tekeli ,Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Özkaynak , Kemer Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Derya Baytekin, KETAV Başkan Vekili Ayhan Çakıcı KETOB Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak tarafından verildi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
açık