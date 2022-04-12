Corendon Airlines 18 yaşında

Hollanda, Belçika, Almanya, İngiltere, Polonya gibi birçok Avrupa ülkesinden başta Türkiye olmak üzere dünyanın en popüler tatil destinasyonlarına uçuşları olan Corendon Airlines, bugün 18. yılını kutluyor.

Biri Türkiye, 2’si Avrupa bayraklı olmak üzere üç havayolu şirketi ve 38 uçaklı filosuyla yılda 10 milyonu aşkın yolcu taşıyan Corendon, ayrıca Türkiye’ye de en fazla turist getiren havayolu şirketleri arasında yer alıyor.

“Uluslararası bir havayolu konumuna yükseldik”

Sabiha Gökçen-Amsterdam hattında gerçekleştirilen ilk uçuşlarının üzerinden 17 yıl geçtiğini belirten Corendon Airlines Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Corendon Airlines personeli ile paylaştığı kutlama mesajında, “İlk uçuşumuzu 12 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştirmiştik. TC-TJA kuyruk koduyla havalanan Boeing 737-300 ile yaptığımız o ilk uçuştan bugünlere geldiğimizde, 65 ülkede 165 havalimanına uçuş yaparak yılda 10 milyon yolcu taşıyan uluslararası bir havayolu konumuna yükseldik. 17 yıllık serüvenimizde bu başarıya imza atmamızı sağlayan, şu an aramızda bulunan ya da bulunmayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor; 18. sezonumuzun şirketimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.