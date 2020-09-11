Çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği sürüyor
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN BAŞLATTIĞI GLUTENSİZ GIDA DESTEĞİNE KENT MERKEZİ VE İLÇELERDE DEVAM EDİYOR. DÖŞEMEALTI, KEMER VE FİNİKE’DE GLUTENSİZ GIDA TÜKETMEK ZORUNDA OLAN VATANDAŞLARA ÜRÜNLERİ TESLİM EDİLDİ.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Çölyak hastaları için başlattığı glutensiz gıda desteğine kent merkezi ve ilçelerde devam ediyor. Döşemealtı, Kemer ve Finike’de glutensiz gıda tüketmek zorunda olan vatandaşlara ürünleri teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesi, sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Çölyak hastası vatandaşlara ürünleri ulaştırıldı. Glutensiz gıda paketleri, Yeşilbayır, Yeniköy, Başköy ve Bahçeyaka mahallelerinde ikamet eden vatandaşlara, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından teslim edildi.
Finike’ de glutensiz gıda desteği sürüyor
Büyükşehir Belediyesi Finike’deki Saklısu Mahallesi’nde oturan 23 yaşındaki Merve Topalşahin ve Sahilkent Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Ali Ateş’e 6 ay kullanabileceği glutensiz gıdaları teslim etti. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine sağladığı destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kemer’de iki aileye gıda desteği
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ekipleri tarafından incelemesi yapılan Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi’nde yaşayan 26 yaşındaki Ceren Topbaş ve Kuzdere Mahallesinde yaşayan 44 yaşındaki Süleyman Kılıç’a da 6 aylık glütensiz gıda desteği sağladı. 5 aylık hamile olan Ceren Topbaş’ın eşi glutensiz gıdaların maliyetinin yüksekliği nedeniyle temininde zorluk yaşadıklarını belirterek, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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