Çolaklı turizm merkezine sıcak asfalt çalışması

Manavgat Belediyesi, turizm sezonu öncesinde, ticari faaliyetlerin yoğun olacağı yollarda başlattığı yol düzenleme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Çolaklı Mahallesi turizm bölgesinde sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları yaptı. Belediye ekipleri, Çolaklı-Gündoğdu sınırında bulunan turizm çarşısındaki 3 bin 500 metrekarelik alana sıcak asfalt dökerken, Çolaklı merkezde bulunan turizm çarşısında ise 5 bin 200 metrekarelik alanda sathi kaplama gerçekleştirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, turizm sezonu boyunca bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirler ile esnafların artık daha güvenli ulaşım yapabileceğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat’ımız turizmde marka kentlerden bir tanesi. Pandemi döneminde bile en çok turistin ziyaret ettiği iki ilçeden birisidir Manavgat. Bu yüzden tüm turizm yollarımızın kullanılabilir olmasına özen gösteriyoruz. Bölgemize gelen turistlerin iyi anılarla Manavgat’tan ayrılması en büyük isteğimiz. Turizmimizin göz bebeği mahallelerimizden olan Çolaklı’da da bu amaçla yol düzenleme çalışmaları başlattık. Pek çok yolumuza sıcak asfalt dökerken, bazı bölgeleri de sathi kaplama asfaltla güzelleştirdik. Artık bölgedeki ulaşım daha güvenli ve modern. Bundan özellikle esnaflarımız çok memnun oldu. Kentimizi geleceğe taşıyacak olan çözüm odaklı hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Yolumuz, bölge esnaflarımıza ve ziyaretçilerimize hayırlı olsun” dedi.