Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları Konferansı düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü tarafından Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları konulu konferans düzenlendi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burhan Özkan, Korkuteli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zanbak, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Türkiye çok zengin bir gastronomiye sahip”

Yöresel gıdaya verilen önemin ilkokul sıralarında başladığını belirten ve Yerli Malı Haftası’nın bunun bir yansıması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tekelioğlu Türkiye’nin çok zengin bir gastronomiye sahip olduğunu söyledi. Tekelioğlu, “Gaziantep’te sizi bir kent değil ülke mutfağı karşılıyor, ödüllü mutfağı vardır. Hatay, Diyarbakır, Mardin, Afyon mutfağı çok özeldir” dedi.

Coğrafi işaretlerin Türkiye için önemini vurgulayan Prof. Dr. Tekelioğlu “Coğrafi işaretler piyasalarımızdaki bilgi asimetrisinin giderilmesi, niş pazarlara girişi kolaylaştırdıkları ve niş ürünleri geliştirdikleri için önemli. Dünya ekonomisinde yer alabilmemiz için, küreselleşmenin dayattığı tek yönlü, sağlıksız ve küçük üreticileri yok eden agro-endüstriyel beslenme kalıbına karşı çıkabilmemiz için çok kıymetlidir ancak kaliteli ürünler satarak uluslararası rekabetin üstesinden gelebiliriz” şeklinde konuştu.

“Covid bize tarımın yerel gıdanın önemini hatırlattı”

“Geride bıraktığımız covid hastalığıyla mücadele dönemi bize tarımın son derece önemli olduğunu gösterdi.” diyen Prof. Dr. Tekelioğlu, Yücita’nın da üzerinde yıllarca çalıştığı yerelleşmiş gıda sisteminin kıymetini hatırlattı ve yiyeceğin bulunduğu yerde üretmenin önemini vurguladı. “Türkiye bir coğrafi işaretler beşiğidir.” diyen Prof. Dr. Tekelioğlu “Coğrafi işaretli ürün potansiyeli bu kadar zengin olan bir ülkede mutlaka Coğrafi İşaretler Enstitüsü kurulmalıdır. Bunun desteklenmesi çok önem arz ediyor. Antalya’yı önümüzdeki yıllarda coğrafi işaretlerin merkezi yapacağız” şeklinde konuştu.

“Akdeniz diyeti çok kıymetlidir”

Prof. Dr. Tekelioğlu “Antalya dünya kenti bir merkez olmanın dışında bir Akdeniz kentidir. Akdeniz kimliği, Akdeniz diyeti çok önemlidir. Antalya’nın tavşan yüreği zeytini, bergamut ve turunç kabuğu reçeli, piyazı, serpme böreği, paça çorbası, Döşemealtı halısı, Korkuteli’nin kar yağdı armudu, Alanya muzu, avokadosu, yeni dünyası coğrafi işaret aldığı tescilli ürünlerdir.” dedi. Türkiye coğrafi işaret amblemlerinin menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı şeklinde 3’e ayrıldığını ifade eden Prof. Dr. Tekelioğlu tüketicinin ürün alırken coğrafi işaretli logolu ürünleri tercih etmesinin önemini belirtti ve “Bunlar kaliteli, çok fazla denetimden geçen ürünlerdir, güvenle tüketilebilir” dedi. Programda konuklara Finike portakalı ikram edildi.