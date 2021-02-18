" Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden” projesi devam ediyor

“Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden” adlı proje ile yola çıkan Alanya Anadolu Hastanesi, Alanya’dan sonra Side’de sosyal sorumluluk projesiyle çocukların yanında yer aldı.

Hastanenin Kemer’den Alanya’ya kadar tüm şubelerinde başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesiyle hem hastalardan hem de hastane çalışanlarından gelen hediyeler, Manavgat Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü’ne teslim edildi. Hastane Direktörü Dr. Cem Kaya Köker, Pazarlama ve İletişim Direktörü Özge Üngüt, Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İsmail Kılıç etkinlik çerçevesinde çocukları için bir araya geldi.

Geleceğimizin Umudu Çocuklar

Hastane Direktörü Dr. Cem Kaya Köker, kendielrine kapılarını açan Manavgat Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü’ne teşekkürlerini etti. Dr. Köker, “Antaya’daki tüm şubelerimizde başlatmış olduğumuz sosyal sorumluluk projesiyle çocuklarımızı gülümsetebildiğimiz için kurumum adına çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Çocuklarımızın yanında olmaya ve onları gülümsetmeye devam edeceğiz” dedi. Hastanenin Pazarlama ve İletişim Direktörü Özge Üngüt ise çocuklarımızın yanında olmak, hayatlarına dokunabilmenin önemine dikkat çekti. Üngüt, " Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızla en kısa zamanda tekrar bir araya gelmekten ve yeni projelerde yer almaktan memnuniyet duyarız” dedi. Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İsmail Kılıç ise “Çocuklarımız için düzenlediğiniz sosyal sorumluluk projeniz ile gösterdiğiniz duyarlılık bizleri çok mutlu etti. Yeni projelerle tekrar bir araya gelmekten bizler de memnuniyet duyarız” diye konuştu.