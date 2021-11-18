Çocuklarda mevsim hastalığına dikkat

Kepez Belediyesi Tıp Merkezi’nde hizmet veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz.Dr. Burak Emre Demir, çocuklarda mevsime bağlı hastalıklar konusunda ebeveynleri uyardı. Mevsimsel olarak el, ayak ve ağız hastalığının dönem dönem sık görülebileceğine dikkat çeken Dr. Demir, “ Hastalık başlangıç aşamasında 3 güne kadar olabilen yüksek ateş ve grip hali yapabilir. Her yaş grubunda ortaya çıkabilmekle birlikte en sık 10 yaş altındaki çocuklarda daha sıklıkla görülür. El ayak hastalığına Coxsackievirus A16 ve Enterovirüs 71 isimli iki adet virüs sebep olur” dedi.

Çocuklarda yaşanan mevsimsel hastalıklar arasında yer alan el, ayak ve ağız hastalığı ağırlıklı olarak salgın şeklinde dönem dönem sık görülen döküntülü bir hastalık olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Burak Emre Demir, “El ayak ve ağız hastalığı adından da anlaşılacağı gibi elleri, ayakları ve ağzı en sık etkiler. Bunun dışında kol, bacak ve popoya yayılabilir. Kaşıntısı yok yada az olan, suçiçeği ve sivilce benzeri kızarıklık ve yaralarla karakterize viral bir hastalıktır. Ağızda aft, yara, ağrı ve pamukçuk oluşumuna sebep olabilir. Ağızdaki yaralar beslenme bozuklukları yapabilir. Hastalık başlangıç aşamasında 3 güne kadar olabilen yüksek ateş ve grip hali yapabilir. Her yaş grubunda ortaya çıkabilmekle birlikte en sık 10 yaş altındaki çocuklarda daha sıklıkla görülür. El ayak hastalığına Coxsackievirus A16 ve Enterovirüs 71 isimli iki adet virüs sebep olur. El ayak hastalığı yaz aylarında ve sonbaharda daha kolay yayılır. El ayak hastalığı, tükürük, kabarcıklardaki sıvı, dışkı, öksürük ve hapşırık gibi yollarla ile hızlı yayılım gösterebilir” diye konuştu.

“El ayak hastalığı belirtileri nelerdir?”

Belirtileri genellikle yüksek ateş ve boğaz ağrısı olarak başlar. Aft benzeri ağrılı yaralar ağız içi ve çevresinde veya dilde görülebilir. İlk belirtilerden sonra hastanın ellerinde, avuç içlerinde ve ayak tabanlarında birkaç gün boyunca devam eden kızarıklıklar görülür. Eller, avuç içi ve ayaklar ve ayak tabanında, parmak aralarında ve tırnak köklerinde döküntüler ya da yaralar ortaya çıkabilir. Hastalığın diğer bir belirtileri ise iştahsızlık, halsizlik, huzursuzluk ve baş ağrısıdır.

“El ayak hastalığının tedavisi nedir?”

El ayak hastalığı, 7 ile 10 gün içinde kendini sınırlar. El ayak hastalığı için özel ilaç tedavisi ya da aşı yoktur. Ağrı ateş kaşıntı gibi şikayetleri hafifletmek için tedavi uygulanır. Ağız yaraları beslenmeyi bozacak kadar ağır ise nadiren de olsa serum tedavisi bile gerekebilir. Ağız yaraları çok olan hastalar sıvı ve yumuşak gıdalar ile beslenmelidir. Yaşı itibariyle yapabiliyorsa pipet kullanımı beslenmeyi kolaylaştırabilir. Çocuklarda döküntülerin şekli nedeniyle su çiçeği ile karıştırılabilir. Hasta çocuklar bulaştırıcı oldukları için diğer çocuklarla temas ettirilmemeli, okul/kreşe ve toplu alanlara gitmemelidir. Genel hijyen kuralları ve el temizliğine üst düzeyde dikkat edilmelidir. Hastalığın iyilesme döneminde eller ayaklarda deri soyulması ve iki ay sonrasına kadar bir dönemde tırnak düşmesi ve yerine yeni tırnak gelmesi olabilir. Hastalık süresince döküntüler enfeksiyon kapmaz ve oynanmaz ise iz bırakması beklenmez.