Çocuklara özel tiyatro otobüsü

Konyaaltı Belediyesi, 12-19 Kasım tarihleri arasında HayatPark’ta kuracağı ‘Tiyatro Otobüsü’ 2-14 yaş arasındaki her yaştan çocukları ağırlayarak tatillerine renk katacak.

Konyaaltı Belediyesi, 12-19 Kasım tarihleri arasında HayatPark’ta Tiyatro Otobüsü etkinliği düzenleyecek. Otobüs içerisinde gün boyunca sürecek tiyatro oyunlarıyla çocuklar ara tatilin keyfini doyasıya yaşayacak. 1 hafta boyunca her gün 11.00-18.00 saatleri arasında Neşeli Kulaklar Yarışıyor ve Tombul Lüfer Göç Ediyor adlı oyunların sahneleneceği Tiyatro Otobüsü, 2-14 yaş aralığındaki her yaştan çocuk misafirleri ağırlayacak.

Etkinliklere 2-14 yaş arasındaki çocukların katılabileceği ve tamamen ücretsiz olduğu bildirildi. Çocukların, 1 haftalık ara tatil süreleri boyunca keyifli vakit geçirmeleri için böyle bir etkinlik hazırladıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “En kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımız için ne yapsak az. Ara tatillerini en güzel şekilde değerlendirmelerine bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek için kendilerine böyle bir etkinlik hazırladık. Tiyatro otobüsünde sergilenecek oyunlarla hem eğlenecekler hem de yeni şeyler öğrenecekler. Bütün çocuklarımızı HayatPark’a tiyatro seyretmeye davet ediyorum’’ dedi.