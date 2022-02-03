Çocuklara karne hediyesi Döşemealtı Belediyesi’nden

Döşemealtı Belediyesi Sömestr tatiliyle birlikte yarıyıl karne heyecanı yaşayan çocukları unutmadı. Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan Flora Plaza Sinema Salonu’nda 28 Ocak-25 Şubat tarihleri arasında film gösterimi ücretsiz olacak. Patlamış mısır ve su ikram edilen minikler tatilin keyfini gönlünce çıkaracak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç yarıyıl tatili nedeniyle öğrencilere karne hediyesi sinema bileti ve mısır veriyor. Şuan gösterimde olan “Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas” ve “Şarkını Söyle 2” çocuk filmleri 1 ay boyunca çocuklara ve yanlarında gelen velilere ücretsiz olacak. Şimdiye kadar 600 öğrencinin yararlandığı sinema etkinliği 7 Şubat tarihinde okullar açılacak olmasına rağmen devam ederek 25 Şubat tarihine kadar sürecek.

“Hediye vermek istedik”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Çocuklarımızı ara tatil döneminde ilçemize kazandırdığımız sinemada film izlemeye davet ediyorum. Pandemi nedeniyle uzun süre bu tür etkinliklerden uzak olan çocuklarımıza okul arasında böyle bir hediye vermek istedik. Sevgili öğrencilerimiz ve velileri 25 Şubat tarihine kadar devam edecek olan film gösterimlerine katılabilirler” dedi. Aslan Hürkuş Kayıp Elmas: Her gün 11,15, 13,00, 14,45 ve 20.45’de, Şarkını Söyle 2 filmi ise yine her gün 11,45, 14,00, 16,15 ve 18,30 seanslarıyla çocukları bekliyor.