Çocuklar Tiyatro Otobüsü’nü sevdi

Konyaaltı Belediyesi’nin öğrenciler için hazırladığı Tiyatro Otobüsü, okulların ara tatile girmesiyle birlikte HayatPark’ta ilk misafirlerini ağırladı.

Konyaaltı Belediyesi, öğrencilerin keyifli bir ara tatil geçirmesi için Tiyatro Otobüsü etkinliği düzenledi. Çocuklara yönelik düzenlenen ve ücretsiz olan etkinliğe ilgi yoğunken, çocuklar sergilenen oyunları büyük bir keyifle izledi. HayatPark’ta çocuklara kapılarını açan Tiyatro Otobüsü’nde kukla gösteri büyük beğeni topladı. Çocuklarının eğlenceli bir ara tatil geçirmesinden memnun olan aileler ise Konyaaltı Belediyesine ve Belediye Başkanı Semih Esen’e etkinlik için teşekkür etti.

Tatili fırsat bilen öğrenciler, HayatPark’a akın ederek, otobüsün içinde sergilenen oyunları izledi. Etkinlikte, masal kahramanları, müzikli gösteriler ve çocukların sevdiği çizgi film kahramanları sergilendi. Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çocukların mutluluğunun paha biçilemez olduğunu söyledi. Her fırsatta çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlediklerini belirten Esen, “Çocukların yoğun eğitim dönemi içerisinde kısa bir ara verdikleri bugünlerde güzel vakit geçirmelerini istedik. Bu yüzden Tiyatro Otobüsü hazırladık. Etkinliğimiz tamamen çocuklara yönelik olduğu için otobüsün iç ve dış görünümünü de ona göre tasarladık. Tiyatro Otobüsü’müz 19 Kasım’a kadar 11.00-18.00 saatleri arasında HayatPark’ta ziyaretçilerini ağırlayacak. Tüm öğrencilerimizi etkinliğimize davet ediyor, keyifli bir tatil diliyorum” şeklinde konuştu.