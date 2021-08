Çocuklar, Antalya Orman Çiftliğinde fidanları toprakla buluşturdu

Kepez Belediyesi, yaz mevsiminde yüzlerce çocuğa Antalya Orman Çiftliği’nin kapılarını açtı. Doğa eğitim kampüsü haline gelen orman çiftliğinde fidanları toprakla buluşturan çocuklar, bir doğa deneyimini de yaşıyorlar.

Tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla buğday ekimi ile bereketlenen Antalya Orman Çiftliği’nin toprakları, çocuklarının ektiği fidanlarla daha da zenginleşti. Kepez Belediyesi, çevre bilinci ve doğa sevgisiyle büyüyen nesiller yetiştirmek için yaz mevsiminde yüzlerce çocuğa Antalya Orman Çiftliği’nin kapılarını araladı. İlçedeki okullar ve bu okullarda eğitim ve öğretim gören öğrenciler, binlerce fidanı Kepez’in bereketli topraklarıyla buluşturdu. Yaz başlangıcında karpuz ve kavun ekilen topraklarda, domates, patlıcan ve biber fideleri de çocukların elleriyle can buldu. Ekilen her fidana da çocukların isimleri yazıldı. Çocuklar Antalya Orman Çiftliği’ni her ziyaretlerinde diktikleri fidanların büyüme ve meyve sürecini isim plakaları sayesinde takip etme imkanı buldular.

“Doğa eğitim kampüsü oldu”

Orman Çiftliği, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evde kalmak zorunda olan, bağ ve bahçeye gitme imkanı bulunmayan çocuklara da imkan sağladı. Doğa eğitim kampüsü haline gelen orman çiftliğinde fidanları toprak buluşturan çocuklar, doğayı keşfetmeyi, keşfetmek için bakmayı, koklamayı, dokunmayı ve çevreyi dinlemeyi öğrendiler.

“Çiftlikte ilk olarak buğday ekilmişti”

Antalya Orman Çiftliği, Kirişçiler Mahallesi’nde 200 dönümlük arazi üzerine kuruldu. Çiftlikte ilk etapta buğday ekimi yapıldı. Hasat sonrası buğdaylar işlenerek, una çevrildi. Elde edilen ekmekler şimdi Kepez’deki ihtiyaç sahipleri ile paylaşılıyor. Kepez Belediyesi, hasat ettiği buğdayın bir bölümünü de Döşemealtı’nda farklı noktalarda meydana gelen yangınlarda ürünleri ziyan olan çiftçilere tohumluk olarak dağıtıldı.