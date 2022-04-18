Çocuklar 23 Nisan’da tarımı konuşacak

Antalya Ticaret Borsası(ATB), Antalya Tarım Konseyi (ATAK), Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “Tarım ve Çocuk Çalıştayı” düzenlenecek.

Çalıştay, gelecek nesillere tarımı tanıtmak, tarımı sevdirmek, çocukların doğa bilincini ve tarıma olan ilgisini artırmak amacıyla 23 Nisan Cumartesi günü Zeytinpark’ta düzenlenecek.

“Tarım ve Çocuk Çalıştayı” çerçevesinde, akademisyenler tarafından çocuklara, geçmişten günümüze tarım, çevre, su ürünleri, hayvanların ve bitkilerin dünyası konularında eğitimler verilecek. Eğitimin ardından çocuklar, öğrendiklerini kendi aralarında tartışıp, tarımla ilgili görüş ve önerilerini dile getirecekler. Çocukların görüş ve önerileri, çalıştayın sonuç raporuna yansıyacak. Çalıştayda, Prof. Dr. Bülent Topkaya çevre eğitimi, Prof. Dr. Jale Korun su ürünleri eğitimi, Prof. Dr. Tuncay Neyişçi ekoloji eğitimi, Doç. Dr. Aşkın Galiç hayvansal üretim eğitimi, Doç. Dr. Nafiye Ünal bitkisel üretim eğitimi verecek.

“Tarımın farkındalığı artacak”

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, stratejik sektör olan tarımın öneminin her geçen gün arttığını belirterek, gelecek nesillerin tarımı tanıması gerektiğini söyledi. Tarımı bilmeyen yeni nesilin gıdada geleceğini planlayamayacağını belirten Çandır, “Çocuklarımızı tarımla tanıştırmak, onların tarım farkındalığını arttırmak ve çocukların gözünden tarımı algılamak amacıyla 23 Nisan gibi anlamlı bir günde çalıştayımızı düzenliyoruz. Tarımdaki gücümüzü gelecek nesillere aktarmak için kurumlar arası işbirliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Fikirleri yol gösterecek”

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tarımla ilgili üretici ve sektöre yönelik çok sayıda çalışma yaptıklarını belirterek, çocuklara yönelik çalışmaları da ihmal etmediklerini kaydetti. Çocukların gözünden tarım ve doğayı anlamak için, yürüttükleri çalışmaları çocukların bakış açısıyla derinleştirmek için “Tarım ve Çocuk Çalıştayı”nı düzenlediklerini belirten Karaca, “Çalıştayda önce çocuklarımızı tarımla ilgili bilgilendireceğiz ardından da çocuklarımızın görüşünü alacağız. Tarımla ilgili yürüteceğimiz çalışmalarda çocuklarımızın fikirleri yol gösterici olacaktır” diye konuştu.

“Çocuklarla tarımı buluşturuyoruz”

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, geleceğin mimarı çocuklar ve gençlerin her alanda yetkin ve etkin bireyler olarak yetişmelerini öncelediklerini kaydetti. Çalışkan, “Milli iradenin baş tacı yapıldığı 23 Nisan gününde toprağın kutsallığı kadar işlenmesi, korunup beslenmesi ve zengin ürün çeşitliliğiyle en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini paylaşacağımız çalıştayımızda çocuklarımızı ve tarımı buluşturuyoruz” dedi.