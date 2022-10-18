CK Enerji’den I-REC sertifikası alan iki otelin enerjisi yeşillendi

CK Enerji aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi olan iki otel, yıllık 10 milyon kWh’lik elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak.

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün artarken karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Band Turizm A.Ş., CK Enerji ile iş birliğine giderek iki oteli için Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Aldığı sertifika sonrasında Akdeniz Bölgesi’ndeki iki otelinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanacak olan şirket, ilk yıl 4 milyon 720 bin kg karbondioksit miktarına (CO2) eşdeğer salınımını önlemeyi planlıyor. Bu sertifika ile iki otel yıllık 10 milyon kWh’lik elektrik tüketimlerini yeşil enerjiden sağlamış alacak.

“I-REC Sertifikası ile rekabet avantajına sahip olacaklar”

Düzenlenen törende, otellerin I-REC sertifikalarını takdim eden CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, dünya genelinde yenilenebilir enerjinin payının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Doğayı ve gelecek nesilleri korumak adına yeşil enerjiyi çok önemsiyoruz. Doğaya duyarlılığıyla bilinen, çevre dostu BAND Turizm’in iki tesisini yeşil enerjiye kavuşturmaktan ve buna aracılık etmekten büyük bir mutluluk duyduk. 2030 AB Yeşil Mutabakatı ve 2050 yılı Sıfır Karbon hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nın (I-REC) öneminin gün geçtikçe artacağı biliniyor. I-REC’e sahip olan bu iki otelimizin ulusal ve uluslararası pazarda kendilerini daha iyi konumlandıracağına ve önemli bir rekabet avantajına sahip olduklarına inanıyoruz” diye konuştu.