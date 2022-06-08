CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten usulsüz elektrik kullanımı uyarısı

CK Enerji Akdeniz Elektrik, Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre herkesin elektrik aboneliğini kendi adına alması ve bilgilerinin güncel olması gerektiği konusunda tüketiciyi uyardı.

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Akdeniz bölgesinde 1,9 milyonun üzerinde aboneye görevli tedarik şirketi olarak hizmet veren CK Enerji Akdeniz Elektrik, tüketicileri ‘usulsüz elektrik kullanımı’ konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Konuyla ilgili olarak CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten yapılan açıklamada, Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, elektrik aboneliğinin kullanıcı üzerinde bulunmasının zorunlu olduğuna işaret edilerek, “Aksi durumda usulsüz kullanım doğmaktadır. Bu durumda ise yönetmelikte yer alan cezai yaptırımlar çerçevesinde önce ihbarname gönderilmekte ardından da enerjiyi kesme süreci başlatılabilmektedir” denildi.

“Vefat eden aboneler için iptal başvurusu yapılmalı”

Şirketten yapılan açıklamada vefat eden tüketicilerin elektrik aboneliklerinin varisleri tarafından iptal edilmesi gerektiğine de dikkat çekilerek, “Tüketicilerin, vefat eden aboneler üzerinden elektrik kullanmaya devam etmesi de usulsüz kullanıma girmektedir. Bu nedenle söz konusu durumda vefat edenlerin yakınlarının abonelik iptali için başvurması, elektrik tüketimini kim gerçekleştiriyor ise aboneliğin o kişinin üzerine alınması gerekmektedir” ifadesine yer verildi.

“Elektrik aboneliği kullanıcının üzerine olmalıdır”

Elektrik aboneliğinin kullanıcı adına olmaması halinde cezai yaptırımların dışında bazı mağduriyetlerinin de ortaya çıktığı anımsatılan açıklamada şöyle denildi:

“Evini kiraya verdiği halde elektrik aboneliğini kiracının üzerine devretmeyen ev sahibi, kiracının fatura ödememesi halinde elektrik borcundan sorumlu oluyor, kiracısının ödemediği fatura nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Yine bir evden taşınırken aboneliğini sonlandırmayan tüketici de eğer o konuta yeni taşınan kişi faturayı ödemezse kullanmadığı elektriğin borcunu ödemek zorunda kalabiliyor.”

Abonelik devrinin mülkiyet hakları ile bağlantısının olmadığının vurgulandığı açıklamada, mülk sahiplerinin diledikleri zaman aboneliklerini üzerlerine alabileceklerine işaret edilerek, “Bu arada abonelik devirleri sonrasında güvence bedelleri güncellenmiş hali ile tüketicilere iade edilmektedir” bilgisi paylaşıldı.

Tüketicilerin iletişim bilgilerinin güncel olması önemli

Şirket tarafından yapılan açıklamada ayrıca, tüketicilerin abonelik esnasında şirkete bildirdikleri iletişim adreslerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri güncellemeleri gerektiği, aksi takdirde kayıtlı telefon numarası ve/veya elektronik posta adresinin bildirimlerde geçerli olacağı da hatırlatıldı.