CK Enerji Akdeniz Elektrik, kanser tedavisi gören çocuklara faturalarda yer açtı

Kanser tedavisi gören çocuklara destek olmayı hedefleyen CK Enerji Akdeniz Elektrik, faturalarında Kanserli Çocuklara Umut Vakfının (KAÇUV) QR kodu ve mesajları için özel yer ayırdı. Bu iş birliği ile aboneler elektrik faturaları üzerindeki QR kodu okutarak KAÇUV’a bağış yapabilecek.

CK Enerji Akdeniz Elektrik, kanser tedavisi gören çocuklara destek olmak hedefiyle, KAÇUV ile ortak bir çalışma başlattı. Şirket, yardımseverlerin bağış yapmasını kolaylaştırmak amacıyla elektrik faturalarında KAÇUV’un QR kodu ve mesajları için özel bir yer ayırdı. Böylece yardımseverlerin cep telefonları ile fatura üzerindeki QR kodu okutarak direkt bağış ekranına ulaşmasına imkan sağlandı.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, görevli tedarik şirketi olarak Antalya, Burdur ve Isparta’da 1,9 milyondan fazla aboneye hizmet verdiklerine işaret ederek, “Her ay faturalarla milyonlarca tüketicinin evine, iş yerine ulaştığımızdan, bu bize yardımseverlik ruhunu daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı da veriyor. CK Enerji olarak toplumsal fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer almayı çok önemsiyor, bu yönde hizmet veren sivil toplum kuruluşları ile çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bundan önce faturalarda bir başka sivil toplum kuruluşu olan LÖSEV’e yer vermiş ve geniş kitlelere ulaşmıştık. Şimdi de kanserli çocuklara umut olan KAÇUV ile yaptığımız bu iş birliği çerçevesinde vatandaşlarımız faturalar üzerindeki QR kodu okutarak 3 ay boyunca kolaylıkla bağış yapabilecek. Bunun yanı sıra yine faturalarımızda kanser hastalığı ile ilgili mesajlara da yer vererek bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

"Milyonlarca insana ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

CK Enerji Akdeniz Elektrik ile yapılan iş birliği ile daha çok yardımsevere ulaşacaklarını ifade eden KAÇUV Genel Müdürü Kübra Avtepe, “Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile Türkiye’den milyonlarca insana ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kanser tedavisi gören çocukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla; çocukluk çağına uygun koşullar yaratmaya çalışırken aile ve çocuklara yönelik psikolojik ve sosyal gereksinimlerin sağlanması konusunda çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. CK Enerji Akdeniz Elektrik ile yürüttüğümüz bu anlamlı iş birliği ile çok sayıda destekçiye ulaşıp çalışmalarımızı geniş bir kitleye ulaştırmak hedefi geleceğe dair umudumuzu büyütüyor” diye konuştu.