CK Enerji Akdeniz Elektrik aracılığıyla bir firmaya daha Yeşil Enerji Sertifikası

CK Enerji Akdeniz Elektrik, 1953 yılından beri İzmir’de demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firmanın Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi olmasına aracılık etti.

Küresel ısınma ile gündeme gelen iklim krizi dolayısıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen; tasarruf tedbirlerini, sürdürülebilir çalışma stratejilerini esas alan bir anlayışla 1953 yılından beri demir çelik sektöründe öncü çalışmalara imza atan Özkan Çelik de CK Enerji Akdeniz Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alan kurumlar arasına katıldı. Sertifika ile firma 2023 yılı süresince elektrik tüketimini “Yenilenebilir Kaynaklardan” karşılamış olacak. Bu anlaşma aynı zamanda demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye’de gerçekleştirdiği en büyük yeşil enerji kullanım anlaşması olarak dikkat çekiyor.

"Yeşil enerji kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüyoruz"

Sertifika töreninde konuşan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, “Dünya genelinde yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artarken CK Enerji olarak biz de doğayı ve gelecek nesilleri korumak adına yeşil enerji kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen sanayi ve ticarethane müşterilerimizin “Yenilenebilir Enerji Sertifikası” (I-REC /International Renewable Energy Certificate) almalarına aracılık ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

2030 AB Yeşil Mutabakatı ve 2050 yılı Sıfır Karbon hedefleri istikametinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve I-REC’in önemine işaret eden Özkan Çelik İdari Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Berna Özkan Hawkins süreci “Sürdürülebilir bir üretim, gelecek öngörüsü ve insanlık için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Sürdürülebilirlik çatısı altında birçok alanda paydaşlarımızla projeler yürütmekteyiz. Bu sertifika ile 2023 yılı süresince tüketeceğimiz elektriği “Yenilenebilir Yeşil Enerji Kaynaklarından” sağlayacağız” dedi.