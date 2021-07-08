Cilt sağlığının korunmasına arı ürünleri desteği

Artan çevre kirliliği, zararlı ışınlar ve yanlış beslenme ile hasar gören cilt için bakım önem taşıyor. Uzmanlar cilt sağlığını doğal yollarla korumanın ve desteklemenin, temiz içerikli cilt bakım ürünlerinin kullanımının önemini vurgu yaparken , Dr. Engin Celep, “Bilimsel çalışmalar, doğal arı ürünleri olan propolis, arı sütü ve arı zehrinin cilt bariyerini güçlendirdiğini ve temizliğini sağladığını göstermektedir” dedi.

“Cilt temizliğinde kullanılan ürünler, içeriği cildin sağlıklı görünümü, su dengesinin ve temizliğinin sağlanması açısından önemli”

Cildin zararlı mikroorganizmalar ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan bir bariyer olduğunu hatırlatan Dr.Engin Celep, beslenme tarzı, stres, uyku düzensizliği, sigara ve alkol tüketimi, hava kirliliği, kimyasal içeren kozmetik ürünler ve zararlı güneş ışınlarına uzun süre maruz kalma gibi durumların cilt bariyerine zarar verdiğini söyledi. Dr.Celep, " Kozmetik ürünlerinde kullanılan sodyum lauril sülfat, paraben, parfüm ve diğer zararlı kimyasallar ciltte alerjik reaksiyonlar ve uzun süreli kullanımında ciddi sağlık sorularına sebep oluyor. Cilt temizliğinde kullanılan ürünlerin içeriği cildin sağlıklı görünümü, su dengesinin ve temizliğinin sağlanması açısından çok önemlidir. Bilimsel çalışmalar, doğal arı ürünleri olan propolis, arı sütü ve arı zehrinin cilt bariyerini güçlendirdiğini ve temizliğini sağladığını göstermektedir. Rutin cilt bakımına dahil edilebilecek bu destekler hem cildinizi besler hem de temizliğini korur” diye konuştu.

“Arı sütü ve diğer arı ürünlerinin kullanımını öneriyorum”

Arı ürünlerinin önemine vurgu yapan Dr. Engin Celep, “2019 yılında Urmia Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, arı sütünün özel bir bileşeni olan 10-HDA’nın güneşin zararlı UVA ışınlarıyla hasarına uğramış insan deri hücreleri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda, 10-HDA desteğinin ciltte UVA kaynaklı foto yaşlanma ve foto hasardan koruduğu sonucuna varılabileceği bildirilmiştir. Cilt bakımı ve onarımını desteklemek adına doğal ürünlerin içeriğinde arı sütü ve diğer arı ürünlerinin kullanımını öneriyorum” şeklinde konuştu.

“Doğal Anadolu ürünleri hem bizleri hem cildimizi besliyor”

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, zengin besin bileşimine sahip arı ürünlerinin cilt sağlığındaki önemini vurguladı. Tanuğur, “Anadolu coğrafyasının zengin bitki çeşitliliği beraberinde kaliteli arı ürünlerini getiriyor. Doğal Anadolu ürünleri hem bizleri hem cildimizi besliyor. Bu doğal besinleri mümkün olduğunca saf halinde ve düzenli olarak kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bu noktada çalışmalarımı inovatif arı ürünleri geliştirme ve bu ürünleri doğal krem formüllerde kullanma üzerine yoğunlaştırdım. Artık toplum olarak doğal bitkisel yağların cilt sağlığı için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Ar-Ge Merkezimizde geliştirdiğimiz doğal formüllerde propolis, arı zehri, arı sütü, ham bal gibi arı ürünleri; zeytinyağı, shea yağı, susam yağı gibi bitkisel yağlar; Aloe vera ve değerli vitaminlerden faydalanıyoruz. Özellikle bitkisel kaynaklar ve arı ürünleri, cilt bariyeri hasarının olduğu hastalıklarda faydalı etkileri olan bileşenlerdir” dedi.

“Propolis ile Aleo vera sedef hastalarında görülen lezyonların iyileşmesinde etkili”

Samancı, “2018 yılında Roma Üniversitesi’nde yapılan çift kör randomize kontrollü bilimsel çalışmada, propolis yüzde 50 ve Aleo vera yüzde 3 karışımının sedef hastalarının ciltlerinde görülen lezyonlar üzerinde etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya katılan 2 bin 248 sedef hastası, deney ve kontrol olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Deney grubu, 12 hafta boyunca bu karışımı cilt yüzeyine uygulamıştır. Kontrol grubu bir uygulama almamıştır. Çalışma sonucunda, deney grubundaki hastaların yüzde 64,6’ünde cilt lezyonları neredeyse hiç kalmazken, kontrol grubunda herhangi bir değişim olmamıştır. Araştırmacılar, propolis ile Aleo vera uygulamasının sedef hastalarında görülen lezyonların iyileşmesinde etkili bir destek olduğunu belirtmişlerdir” ifadelerini kullandı.