Çığlık Mahallesi’ne 25 metrelik yeni yol

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Çığlık Mahallesi’ne 25 metre genişliğinde olmak üzere ilk etapta 250 metre yol açma çalışmalarına başladı.

İmar Planına göre Çığlık Ayanlar Mahallesi istikametinde kullanılan 15 metrelik asfalt yolun vatandaşa ait parsel içerisinde kalması üzerine ekipler planlara uygun yeni yol yapımı için harekete geçti. Yapılan ölçüm ve değerlendirmelerde planlarda yol olarak görünen ancak mevcut kullanımı tarla olan alanda yeni yol açılmasına başlandı. Döşemealtı Belediyesi ekipleri ilk etapta 250 metre uzunluğunda yeni yol için dolgu işlemi yaptılar. Kamyonlarla getirilen dolgu malzemeleri iş makineleriyle yeni yola serilirken silindirle de sıkıştırma işlemi yapıldı.

Aynı anda bir çok Mahallede çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşilbayır, Altınkale ve Çıplaklı Mahallesi’nde parke yolların yapımını sürdürürken, Dağbeli, Çıplaklı ve Çığlık Mahalleleri’nde yeni yol yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor. Belediye ekipleri, gelen taleplerin aciliyet sırasına göre değerlendirildiğini ve mevcut planlara eklenerek tüm ilçeye hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi. Ekipler, kendi tesislerinde üretilen parke ve kaldırım taşlarıyla çalışmaları devam ederken yine iş makinelerinin de yeni açtığı yollarda çalışma yaptığını amaçlarının ilçenin her noktasına hizmet götürüp vatandaşı yazın toz ve topraktan kışın ise yağmur nedeniyle oluşan çamurdan kurtarmak olduğunu belirtti.