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Çiftçilere organik tarım eğitimi verildi, çilek ve adaçayı fidesi dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nin Yelten ve Yeşilyayla mahallelerinde çiftçilere organik tarım ve toprak analizi eğitimi verdi, ücretsiz çilek ve adaçayı fidesi dağıttı.

ANTALYA 11.06.2021, 15:06
Çiftçilere organik tarım eğitimi verildi, çilek ve adaçayı fidesi dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nin Yelten ve Yeşilyayla mahallelerinde çiftçilere organik tarım ve toprak analizi eğitimi verdi, ücretsiz çilek ve adaçayı fidesi dağıttı.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler Korkuteli’nin Yelten ve Yeşilyayla mahallelerinde çiftçilere organik tarım, toprak analizi, biyolojik mücadele ve bitkisel üretim konularında eğitim verdi. Yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda tarım ve hayvan üreticilerine destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde üretimin daha bilinçli yapılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yelten ve Yeşilyayla’da yapılan eğitimlerin ardından çiftçilere çilek ve adaçayı fidesi dağıtıldı.

Eğitimlerin soru cevap bölümünde çiftçilerin yaşadığı sorunlara çözüm önerileri getirildi. İki mahallede yapılan eğitimlerin ardından çiftçilere sertifika verildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nün çiftçilerin talepleri doğrultusunda eğitimlere devam edecek.
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