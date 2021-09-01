Çiçekoluk’ta eski okul binası yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş İlçesi Çiçekoluk Mahallesi’nde bulunan eski okul binasının sosyal faaliyetlerde kullanılması için çalışma başlattı. Mahalle halkının talebi üzerine Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla süren çalışmalarda eski bina baştan aşağı yenileniyor.

İlçelerde kırsal mahallelerin eksiklerini tamamlama noktasında çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş ilçesi Çiçekoluk mahallesinde bulunan eski okul binasında tadilat yapıyor. Muhtar ve mahalle halkını talebi üzerine gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandığında Çiçekoluk sakinleri sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri yeni bir alana kavuşmuş olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bakım onarım çalışmaları kapsamında binanın içi ve dışı boyandı. Binanın kapı, pencereleri yenilendi. Çatı ve tavan kaplamaları elden geçirildi. Eski okul binasının bahçesine çocuk oyun grubu konuldu. Mahalle halkının düğün, mevlid, toplantı, taziye gibi etkinliklerde kullanılacak binada çalışmalar sürüyor.