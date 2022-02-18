CHP’ye geçen Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, partililerle buluştu

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, CHP’ye geçmesi dolayısıyla CHP Kemer İlçe Teşkilatı’nda partililerle bir araya geldi.

Parti binasında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Topaloğlu’nun yanı sıra, CHP’ye geçen Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, meclis üyesi Hasan Ali Acar, CHP Kemer İlçe Teşkilatı Başkanı Hüsnü Ünal, Kemer Belediyesi Çamyuva Sorumlusu Özgür Şahin, Kemer Belediyesi Tekirova sorumlusu Adem Barış, ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, Başkan Topaloğlu’nun eşi Fikriye Topaloğlu ve partililer katıldı.

Partililer tarafından parti önünde karşılanan Başkan Topaloğlu, yaptığı konuşmasında, üç yıldır belediye başkanlığı döneminde Kemer halkına en iyi şekilde hizmet ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini söyledi. Topaloğlu, 2004-2014 yılları arasında CHP’den Göynük Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatarak, CHP’ye geçiş sürecini anlattı.

“CHP grup toplantısında rozetlerimizi taktık”

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un kendisini aradığını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendilerini Ankara’ya davet ettiğini söylediğini belirten Topaloğlu, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile görüştük ve Ankara’ya gittik. Kendileriyle görüştük ve bizi partide görmek istediklerini söyledi. Ben de meclis üyesi arkadaşlarımla görüşeyim diye cevap verdim. Meclis üyelerimizle görüştük ve rozet takmayı kabul ettik. Salı günü meclis üyelerimiz Emin Gül ve Hasan Ali Acar ile CHP grup toplantısında rozetlerimizi taktık” dedi.

“Herkes bizi tanıyor”

Topaloğlu, CHP’nin kendilerine yabancı bir yer olmadığına değinerek, “Herkes bizi tanıyor. Biz de herkesi tanıyoruz. İnşallah bundan sonra Kemer’de çok daha güzel işler yapacağız. Bizim CHP’ye geçmemiz büyükşehir belediye meclisindeki dengeleri de değiştirdi ve CHP dengeyi kendi lehine çevirdi. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Topaloğlu’nun eşi Fikriye Topaloğlu da CHP rozeti takarak resmen CHP’ye üye oldu.