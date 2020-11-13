CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Akdeniz Üniversitesi’ne Teşekkür Etti

Koronavirüs nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile makamında görüştü. Kılıçdaroğlu, koronavirüsle mücadelede ve Muhittin Böcek’in tedavi sürecinde hastanede zor koşullar altında görev yapan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı Rektörlük makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Özkan, Kılıçdaroğlu’na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tedavi süreci hakkında bilgi vererek Başkan’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Rektör Özkan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ayrıca koronavirüse yönelik Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde başlatılan ve bugün ilk uygulaması yapılan Çin’e ait inaktif aşının Faz 3 çalışmaları ile ilgili bilgi aktardı.Ziyaret sonunda Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi adına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na plaket sundu.

Makam ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’i hastane odasında ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu’na Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu eşlik etti.

Sevinçli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın sağlığı gayet iyi. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak, görevinin başına dönecek." ifadesini kullandı. Hastanede görev yapan, hizmet veren bütün sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Günün 24 saati çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Başkan için de özel olarak her türlü ilgiyi gösteriyorlar. Başkanın morali gayet yerinde. Sohbet ettik, espri yaptık." dedi.