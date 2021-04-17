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CHP Antalya’da yeni İl Başkanı Nuri Cengiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Nusret Bayar’ın görevden alınmasının ardından, yerine İl Sekreteri Nuri Cengiz seçildi.

ANTALYA 17.04.2021, 17:12
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CHP Antalya’da yeni İl Başkanı Nuri Cengiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Nusret Bayar’ın görevden alınmasının ardından, yerine İl Sekreteri Nuri Cengiz seçildi.

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, 5 gün önce CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alınmıştı. CHP İl Başkanlığı’nda Bayar, döneminin il yönetim kurulu bir toplantı düzenledi. Toplantıda, oy birliğiyle İl Sekreteri Nuri Cengiz, il başkanı seçildi.
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