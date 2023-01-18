Çevreci öğrencilere ’Atıksız Yaşam’ anlatıldı

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün himayesinde çevreci öğrencilere yönelik etkinlikler çerçevesinde Hamit Özçelik İlköğretim Okulu öğrencilerine “Atıksız Yaşam” anlatıldı.

Alanya Belediyesi tarafından “Çevreci Kent Yeşil Alanya” olgusunun her kesimde bilinirliğinin arttırılması, çevre eğitim etkinliklerinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen çevre eğitimlerine Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından koordine edilen “Okullarda Orman” programına dahil olan Hamit Özçelik İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim programında ilköğretim 3. sınıf olan toplam 182 öğrenciye çevre eğitimi adı altında atıkların geri kazanımı, atık azaltmaya yönelik faaliyetler ve atıksız yaşama yönelik yapılması gereken uygulamalara dair geniş bir bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin doğrudan katılımının sağlandığı eğlenceli eğitimde Çevre Mühendisi Ayşe Erbayrak ve Selin Tos tarafından atık türleri, çevreye vermiş oldukları zararlar ve günlük hayatlarında atık azaltmaya yönelik nasıl faaliyette bulunmaları anlatılırken, hangi şekillerde geri dönüşümlerinin sağlandığı gibi hususları içeren bir eğitim sunumu yapıldı. Alanya Belediyesi’nin drama ile eğitim çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği Doğaya Sihirli Dokunuşlar Projesi çıktısı olan eko okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Sana Yakışanı Yap” eğitim videosuna da yer verildi.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa eğitimlerle ilgili bilgilendirme yaparak, “Düzenlediğimiz çevre eğitimlerinde ambalaj atıkları, elektronik atıklar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına dair bilgileri veriyoruz ama bu eğitimde atıksız yaşam, atık üretmeden yaşayabilmek, sadeleşmeye dikkat çekmek için öğrenciler ile bir araya geldik” dedi.