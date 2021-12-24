‘Çevreci Kent Yeşil Alanya’ eğitimi anaokulu öğrencileriyle buluştu

Alanya Belediyesi ‘Çevreci Kent Yeşil Alanya’ olgusunun her kesimde bilinirliğinin arttırılması, çevre eğitim etkinliklerinin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen çevre eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Şehit Cennet Yiğit Anaokulunda eğitim programı düzenlendi.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan eğitim programı Eko Okul Programına dahil olan Şehit Cennet Yiğit Anaokulunda gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitim programında okul öncesi öğrencilerine çevre eğitimi adı altında ambalaj atıkları, bitkisel atık yağ, elektronik atıklar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına yönelik yapılması gereken uygulamalara dair geniş bir bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilerin doğrudan katılımının sağlandığı eğlenceli eğitimde, atık türlerinin uygun şekillerde bertaraf edilmemesi halinde çevreye vereceği zararlar anlatılırken, hangi şekillerde geri dönüşümlerinin sağlandığı gibi hususları içeren bir eğitim sunumu yapıldı.

“Gelecek nesiller için önemli bir farkındalık eğitimi”

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, düzenlenen çevre eğitiminde; ambalaj atıkları, bitkisel atık yağ, elektronik atıklar ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasına dair yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekmek için okul öncesi eğitimi gören çocukların bu yöndeki algısının gelişmesi için yürüttükleri projenin gelecek nesiller için önemli bir farkındalık çalışması olduğunu söyledi.

Eğitimlerin ardından öğretmen ve öğrencilere eğitim dokümanları, ‘Yeşeren Tohum Kalem’ hediye edildi ve okulda kullanılması için atık pil kutuları okula teslim edildi.