Çevreci Dönüşüm Çalıştayı değerlendirme toplantısı yapıldı

Antalya’nın çevreci dönüşüm hedeflerinin belirlenmesine öncülük etmek amacıyla Aralık ayında tanıtımı yapılan Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı’nda belirlenen 13 çalışma grubunun başkanları değerlendirme toplantısı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinasyonunda yürütülen, konuyla ilgili meslek odaları, ilgili kurum kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile Aralık ayında tanıtımı yapılan Çevreci Dönüşüm Çalıştayı’nda belirlenen 13 Çalışma Grubunun Başkanları ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

“Mart ayı çalıştayı için hazırlık yapılıyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak projesi olan çalıştaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu, Prof. Dr. Bülent Topkaya, Doç. Dr. Şükrü Erdem, grupları temsilen meslek odaları, kamu kurumları, STK temsilcileri ile belediye ve ATSO personeli katıldı.

Toplantıda; çalışma gruplarının hazırladıkları raporlama çalışmaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Mart ayında yapılması planlanan çalıştaya dair hazırlıklar, çalıştay programı ve sonrasında yapılacak çalışmalar üzerine fikir alış verişinde bulunuldu.

“Sonuç odaklı çalışma”

Antalya’nın su yönetimi, atık yönetimi, hava kalitesi, ulaşım, enerji, kentleşme, afet riski, tarım, turizm, sanayi, biyoçeşitlilik, döngüsel ekonomi, çevre eğitimi konularında belirlenen 13 çalışma grubu, Mart ayında kesinleşecek Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı’nda sunumlarını gerçekleştirecek. Her bir alanda mevcut durumun ortaya konulacağı, sorunların ve kısa, orta, uzun vadeli çözüm önerilerinin sunulacağı çalıştaya tüm ilgili paydaşların katılması, geniş kitlelere yayılımının sağlanması, hazırlanacak raporların uygulamaya yönelik sonuç odaklı olması kararlaştırıldı.