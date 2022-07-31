Çevreci dayanışma büyüyor

Muratpaşa Belediyesi’nin harcarken de kazandıran Çevreci Komşu Kart projesi büyümeye devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin, ev ekonomileri için yepyeni bir kaynak oluşturduğu Çevreci Komşu Kart, artık harcarken de kazandırıyor. Cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları atmayıp biriktiren ilçe sakinlerine para kazandıran geri dönüşüm projesi, marketten giyime birçok sektörde indirimler sağlıyor.

Özel sağlık kurumlarında da indirimler sunan Çevreci Komşu Kart’a Olimpos Hastanesi, Anadolu Hastanesi, Medical Park Hastanesi, Rich Hospital, Medstar Hastanesi ve Yaşam Hastanesi’ne bir yenisi daha eklendi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sayın Diş Polikliniğiyle protokol imzaladı.

Başkan Uysal, protokol imza töreninde, Çevreci Komşu Kart projesiyle nitelikli atıkların ayrıştırılmasının Muratapşa’da evlerden başladığını söyledi. Böylece bu atıklar yeniden ekonomiye kazandırılırken ev ekonomileri için de yepyeni bir kaynak yaratıldığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Projenin yeni aşamasında Muratpaşa’mızdaki özel işletmelerimiz de Çevreci Komşu Kart’ın parçası oluyorlar. Çünkü ülkemiz hepimizin, dünya bütün insanlığın” diye konuştu.

Çevreci Komşu Kart ailesine katılan poliklinik ve anlaşmalı diğer özel sağlık kurumlarında indirimlerden yararlanmak için kartı göstermenin yeterli olacağını belirten Başkan Uysal, “Böylece çevre çalışmalarını aynı zamanda dayanışma ağına dönüştürmüş oluyoruz” dedi.