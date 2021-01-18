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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kaş Belediyesine hibe araç
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kaş Belediyesine bir çöp toplama kamyonu hibe edildi.
ANTALYA 18.01.2021, 12:17
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kaş Belediyesine bir çöp toplama kamyonu hibe edildi.
24 metreküp kapasiteli hibe araç ile Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde toplamda araç sayısı 16’ya yükseldi.Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, Kaş’ın 54 mahallesi ve yüzölçümü ile Antalya’nın üçüncü büyük ilçelerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Özellikle yaz döneminde çöp sevkiyatı ve toplanması için ihtiyacımız olan araçlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız her zaman yardımcı oluyor, buradaki çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. 2019 ve 2020 yılında belediyemize birer çöp kamyonu hibe edilmiştir. Çevre Bakanımıza, Milletvekillerimize ve İl Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.
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