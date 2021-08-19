Çevre Kurulu, zirai ilaç ambalaj atıklarına yönelik adımları belirledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu, çevre ve insan sağlığı açısından önem arz eden “Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı’ konusunda ikinci toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen, kamu kurum, kuruluş, meslek odası, sivil toplum örgütü temsilcileri ve konusunda uzman kişilerden oluşan Çevre Kurulu’nun besinci toplantısı Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy’un moderatörlüğünde gerçekleşti. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İnanç Argun ile Çevre Kurulu üyelerinin yanı sıra Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 19 ilçe belediyesinin temsilcileri, Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı, Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı, Muratpaşa Ziraat Odası Şube Başkanı, Kumluca Ziraat Odası Şube Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Çevre ve Ziraat Mühendisliği Bölümleri öğretim üyeleri, zirai ilaç bayii ve üreticileri temsilcileri katıldı.

“Zirai ilaç kullanımı çok yüksek”

Turizmin yanı sıra önemli bir tarım kenti olan Antalya’da, zirai ilaç kullanımının da oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, “Ülkemizde yıllık ortalama 50 bin ton zirai ilaç kullanımı yapılmakta olup bunun en büyük miktarı yüzde 10,1 ile Antalya’da tüketilmektedir. Mevzuatlarımızda tehlikeli atık sınıfında yer alan zirai ilaç ambalaj atıkları maalesef kontrolsüzce çevreye atılmakta, yakılmakta, hurdaya verilmekte veya evsel atık konteynerlerine atılmaktadır. Yani zirai ilaç ambalaj atıklarının kontrolü bazı problemlerden dolayı maalesef sağlanamamaktadır” diye konuştu.

“Pilot bölgeler belirlendi”

Toplantıda ilk toplantıda alınan kararlara istinaden, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşme ve yazışmalar değerlendirilerek uygulamaya yönelik atılacak adımlar belirlendi. Zirai ilaç ambalaj atıklarının toplanacağı iki pilot bölge kararlaştırılarak atıkların toplanacağı konteynerlerin projelendirilmesi, konteyner sayıları ve yerleştirilecek noktaların tespiti, atıkların toplanmasına yönelik teşvik çalışmaları, uygulamaya katılacak hedef kitlenin bilinçlendirilmesi, atıkların taşınması ve bertarafı ile ilgili hususlar değerlendirildi. Oluşturulan alt komisyon marifeti ile pilot bölgelerde projenin başlayacak düzeye getirilmesi ve Çevre Kuruluna konuyla ilgili bilgi verilmesi hususunda çalışmalara başlandı.

Uygulamanın hayata geçirilmesi sonrası çevre kurulunca yapılacak izleme ve değerlendirme çalışmaları sonrasında Antalya geneline yaygınlaştırılması Türkiye’ ye örnek bir proje haline getirilmesi hedefleniyor.