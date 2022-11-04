Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nin özel ziyaretçileri

Döşemealtı Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezini ziyaret etti. Atölye çalışmalarına katılan özel çocuklar doyasıya eğlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Antalya hedefiyle hayata geçirdiği Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, Döşemealtı Rehabilitasyon Merkezinde eğitim alan özel çocukları misafir etti. Özel öğrencilerle atölye çalışması gerçekleştirdi. Atık materyallerden yapılan ritim aletleriyle özel çocuklar müzik yaptı. Daha sonra Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi bahçesine çıkan çocuklar yaptıkları ritim aletleriyle müzik eşliğinde şarkı söyleyerek dans etti.

Atık malzemeden müzik aleti

Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi kreş öğretmeni Merve Gümüş özel öğrencileri belediyenin bir başka kurumu olan Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezini ziyarete getirdiklerini ifade etti. Gümüş, “Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezimizde artık materyallerden ritim aletleri yaptığımız bir atölye çalışmasına katıldık. Buraya farklı sendromlarda 12 öğrencilerimizle geldik. Dünyada çevrenin ne kadar önemli olduğun farkındayız. Özel çocuklarımıza da atık malzemelerden bir müzik aleti yaparak onlarında bu dönüşümü kendileri tarafından yapmalarını sağladık. Onlarda bu durumdan çok mutlu oldular çok eğlendiler” dedi.