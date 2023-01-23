Çevre dostu elektrikli otobüsler ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi’nde öğrencilerin ulaşım imkanlarını kolaylaştırmak için çevre dostu elektrikli otobüsler ile kampüs içi ücretsiz ulaşım seferleri sağladı

Üniversite öğrencilerinin yurt imkanı sağlayan, her ay 5 metreküp suyu öğrencilere ücretsiz kullandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, son olarak üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği sundu.

’Çevre ve Doğa Dostu Antalya’ hedefiyle büyükşehir belediyesinin araç filosuna katılan sıfır emisyonlu çevre dostu elektrikli otobüsler, Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırıyor. Elektrikli otobüsler ile günlük 2 bin 500 öğrencinin üniversite içinde ulaşımı sağlanıyor. Sabah 06.00’da başlayan ücretsiz seferler gece 23.00’a kadar sürüyor.

"Sağlıklı ve tasarruflu"

Antalya’nın ilk defa elektrikli otobüsler ile tanışmış olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Başkanımız Muhittin Böcek, toplu taşıma filosuna yeni kazandırılan elektrikli otobüslerin özellikle üniversite öğrencilerinin hizmetinde olmasını istedi. Aralık ayı itibariyle Akdeniz Üniversitesi içerisinde iki tane elektrikli otobüs ücretsiz ulaşım hizmeti vermeye başladı. Günlük yaklaşık 2 bin 500 öğrencimiz bu hizmetten faydalanıyor. Elektrikli otobüslerin en büyük katkısı sıfır karbon ve sıfır emisyon olması. 2050 hedefini nötr karbon ilan eden Türkiye’ye örnek olan bir belediyeyiz. Bu çerçevede otobüsler 200 ton karbondioksite eşdeğer olan 481 ağacımızın emisyon azaltımını sağlıyor. Ekonomik olarak da dizel otobüslere göre 3 kat daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor” diye konuştu.

"Öğrenciler memnun"

Elektrikli otobüsler ile verilen ulaşım hizmetinden dolayı memnuniyetini dile getiren Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Burcu Çelik, “Bizim çok iyi bir uygulama. Sınav haftasında olduğumuz için zaman bizim için çok önemli. Otobüslerle fakültemize kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Ücretsiz olması da sevindirici ” dedi.