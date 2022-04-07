Cep telefonu satan işyerinde bahis oynatan 3 kişi tutuklandı

Antalya’da cep telefonu ve aksesuarı satan işyerinde yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren cep telefonu ve telefon aksesuarı satışı yapan iş yerinde, 3 şüphelinin yasadışı bahis oynattığı tespit edildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin eşlik ettiği operasyonda 4 ayrı adrese de baskın düzenlendi. Operasyonda, 8 telefon, 3 laptop, 5 sim kartı, 5 hafıza kartı, 6 USB bellek, kuru sıkı tabanca ve pompalı tüfek ile bahisten elde edildiği değerlendirilen 48 bin 400 TL ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.