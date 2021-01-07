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Cemil Meriç ’te kitap sayısı 50 bini buldu

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na Murat Kanat 2 bin 200’den fazla eser bağışladı. 150 bin kitap kapasitesi olan kitaplıkta bağışlanan kitap sayısı 50 binlere yaklaştı.

ANTALYA 07.01.2021, 14:09
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Cemil Meriç ’te kitap sayısı 50 bini buldu

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na Murat Kanat 2 bin 200’den fazla eser bağışladı. 150 bin kitap kapasitesi olan kitaplıkta bağışlanan kitap sayısı 50 binlere yaklaştı.

Kepez Belediyesi’nin müze konseptindeki Cemil Meriç Kitaplığı için başlattığı bağış kampanyası devam ediyor. Eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na Murat Kanat’ta, kitap bağışında bulundu. Kanat, 2 bin 200’den fazla seçkin eserin bulunduğu koleksiyonu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim etti. Kitap bağışını makamında kabul eden Başkan Tütüncü, bağışlarından dolayı Murat Kanat’a teşekkür ederek, “Kendileri muhteşem bir kitap dostu… Kitap dostu olarak da bizim heyecanımızı en iyi yaşayan ve o heyecanı büyütmeye gayret eden, bizim çabalarımıza ‘Nasıl destek olabilirim?’ diye düşünen çok kıymetli, çok değerli bir dostum. Cemil Meriç Müze kütüphanemize 2 bin 200’den fazla kitap bağışında bulunarak, bizi son derece mutlu etti. 2 bin 200 kitap bağışı başlı başına önemliyken kendileri bize; ‘Sizin burada ne yapmaya çalıştığınızı anladım. Bizim armağan ettiğimiz, bağışladığımız eserlerin uzun yıllar kalıcı olarak kütüphanenin raflarında yer alacağını gördüm. Şehrimizin gençlerine gelecek kuşaklarına bundan daha fazlalarını bağışlayacağım’ dediler. Kendilerine gönül borcumuzu kocaman bir teşekkürle ödüyoruz. İnşallah bu kitaplar gelecek kuşaklara muhteşem bir ışık olacak, aydınlık olacak.” dedi.

Bağış kampanyasına binlerce kitap

Kitap bağış kampanyasında 50 binlere yaklaşıldığını da müjdeleyen Tütüncü, “Bu kitap bağış kampanyasında ciddi bir sayı… 150 binden fazla kitap kapasitesi olan muhteşem bir kütüphaneyi Murat bey gibi çok kıymetli kitap dostları ile omuz omuza, gönül gönüle oluşturuyor olmaktan da tarifsiz bir mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu. Cemil Meriç Kitaplığı’na 2 bin 200’den fazla kitap bağışında bulunan Murat Kanat’ta, “Hakan başkanımızın şimdiye kadar yaptıkları hizmetti. Şimdi eser yaptı. “ dedi. “ İnşallah kıyamete kadar bu eser ayakta durur. “ diyerek sözlerine devam eden Kanat, “Çok değerli eserlerin bulunduğu bu kütüphane yıllar sonra da adımızı nesle götüren ve neslimizin de bizden feyz alacağı bir ilim yuvası haline gelir. Tabi bu durumu gördükten sonra da arzu ederek şu sözü verdim. Abdullah Hatemoğlu ile beraber bizim 1930’dan bugüne kadar arşivlerimiz var. 150-200 yıllık taş baskı eserler var. Bu kütüphanenin güvenli müze ve güvenli konumunu gördüm. Gönül rahatlığıyla bu 150-200 yıllık eserleri ve arşivleri tamamen Hakan Başkanımızın ekibine teslim edeceğim. Ben bir defa daha, Antalya’da neslim adına çok umutlandım. Neslim adına bu umudu veren Hakan başkanıma ve Kepez Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
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