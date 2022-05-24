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Cemil Meriç Kütüphanesi’nde ‘1.Okur Buluşması ve Pilav Günü Etkinliği’

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’na enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kütüphanesi 1. Yaşını ‘Pilav Günü’ etkinliği ile kutladı.

ANTALYA 24.05.2022, 12:58
Cemil Meriç Kütüphanesi’nde ‘1.Okur Buluşması ve Pilav Günü Etkinliği’

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’na enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kütüphanesi 1. Yaşını ‘Pilav Günü’ etkinliği ile kutladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz ve Antalya’nın en zengin kütüphanesini geçen yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında gençlere armağan etmişti. Açıldığı günden itibaren 495 bin ziyaretçisiyle, gençlerin ve kitap severlerin bir araya geldiği Cemil Meriç Kütüphanesinin yıldönümünü kutlamak için “1.Okur Buluşması ve Pilav Günü’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü “Bugün sizlerle bu güzel ortamda buluşmak, bir arada olmak, bu güzel ortamı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk vesilesi Bildiğiniz gibi kütüphanemiz geçtiğimiz yıl 19 Mayıs’ta açılmıştı. Birinci yaşımızı kutluyoruz. Hep birlikte oluşturduğumuz güzel bir kütüphane arkasından kütüphanecilik tarihi bakımından da güzelbir başarı hikayesine vesile oldu. Cemil Meriç Kütüphanesi el birliği ile gönül birliği ile kurduğumuz bir kütüphane olarak Akdeniz Bölgesinin en zengin kütüphanesi oldu. Geçtiğimiz aylarda eklenen yeni koleksiyonlarla birlikte de gerçekten bir araştırma kütüphanesi olma yolunda ilerliyor" dedi.

"Kütüphanede 365 gün 24 saat hayat var"

Gençlerin ve kitapseverlerin Cemil Meriç Kütüphanesinde güzel bir sosyal ortama sahip olduklarını ifade eden Başkan Tütüncü “Burada 365 gün 24 saat hayat var. Kütüphanemiz açıldığı günden itibaren hiç ışıkları sönmeyen bir kütüphane oldu. Şehrin okuma tutkunlarını ve ders çalışan sevgili gençlerini bir araya getirdi. Hakikaten burada bir yılda ciddi bir müdavimler topluluğu, güzel bir kadro, güzel bir sosyal ortam ve sosyal çevre meydana geldi.” dedi.

"Bu yıl birinci yılımızı kutluyoruz"

Pilav günü etkinliğini gençlerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Tütüncü, ” Biz arkadaşlarımızla birinci yaşımıza böyle güzel bir pilav günü düzenleyelim ve bu pilav gününde birlikte olalım, beraber olalım istedik. Aslında bu isteğimiz zaman zaman buraya geldiğimde öğrencilerimizin sınavlara hazırlanan kardeşlerimizin bize söylediği bir şeydi. Bizden istedikleri bir talepti. Bu yıl birinci yılımızı kutluyoruz. Böyle protokolden uzak ve resmiyetten uzak, samimi sivil bir pilav günü ile aslında sınavlara çalışan öğrencilerimizi bir araya getirelim istedik. Burada o kadar güzel dostluklar, arkadaşlıklar kuruldu ki, kurulan bu arkadaşlıkları, dostlukları bir masanın etrafında bir muhabbet sofrasının etrafında güçlendirelim, kuvvetlendirelim istedik. Kütüphanemizin bağışçıları başta olmak üzere kütüphanemize yıl içerisinde emek veren bütün arkadaşlarımız bu davetimize icabet ettiler. Gerçekten güzel bir akşam üstünü tap taze bir bahar günü, güzel bir vakti sizlerle paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.

"Birlikte beraber yürüyeceğiz"

Cemil Meriç Kütüphanesinde birçok ismin emeği olduğunu ifade eden Başkan Tütüncü, “Her defasında gençlerin, Cemil Meriç Kütüphanesinin kendilerine çok iyi gelen, kendilerini mutlu eden bir yer olduğunu ifade ettiler. Dokumparkı yeni müzelerimizle, yeni tesislerimizle tanıtıyoruz. Çok daha güzel günlere birlikte beraber yürüyeceğiz. Tekrar ben bu güzel günde sizleri burada misafir etmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bu kütüphanenin oluşmasında emek sarf eden bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde bu kütüphanenin gerçekten büyük bir heyecanla bugünlere gelmesini arzu eden, isteyen başta kütüphane müdürü olmak üzere kültür müdürlüğümüzün bütün personellerini ve belediye başkan yardımcılarımıza da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Danışma kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Cemil Meriç kütüphanesini kuran, bu günlere getiren ismini saydığımız sayamayacağımız herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

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