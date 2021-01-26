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Cemil Meriç Kütüphanesi 200 bin kitapla açılacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yakın bir tarihte kapılarını açacak olan Cemil Meriç Kütüphanesi’nin, 200 bin kitap kapasitesiyle Antalya’nın en büyük kütüphanesi olacağını söyledi.

ANTALYA 26.01.2021, 12:31
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Cemil Meriç Kütüphanesi 200 bin kitapla açılacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yakın bir tarihte kapılarını açacak olan Cemil Meriç Kütüphanesi’nin, 200 bin kitap kapasitesiyle Antalya’nın en büyük kütüphanesi olacağını söyledi.

Kepez Belediyesinin, eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binasına inşa ettiği Cemil Meriç Kütüphanesi açılış için gün sayıyor. Edebiyat müzesi özelliği ile Antalya’da ilk olan kütüphanenin iç tefrişat çalışmaları tamamlandı. Kitap koleksiyonu, toplumun her kesiminin katkılarıyla oluşturulan kütüphanenin raflarına, kitapların yerleştirilmesine önümüzdeki günlerde başlanılacak.

“Hayal edince oluyor”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapımına büyük bir titizlik gösterdiği Cemil Meriç Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, projeye son dokunuşlarını yaptı.Başkan Hakan Tütüncü, “Kim derdi ki, bir fabrikanın trafo binası güzel bir kütüphane olsun. Ama hayal edince oluyor” dedi.

“Kütüphane fabrika gibi 7 gün 24 saat açık olacak”

Eski Dokuma Fabrikası’na, yıllarca enerji üretmiş trafo binasını güzel bir kütüphaneye dönüştürdüklerini belirten Başkan Tütüncü, “Cemil Meriç Kütüphanesi, 200 bine yakın kitap kapasitesiyle Antalya’nın şu ana kadar açılmış en büyük kütüphanesi olacak. Kütüphanemiz, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Resmi tatillerde, hafta sonlarında de açık olacak. Dokuma Fabrikası, nasıl 7 gün 24 saat ve 43 yıl çalışmışsa Cemil Meriç Kütüphanesi de 7 gün 24 saat bilgi üretecek. Eskiden iplik dokunan Dokuma Fabrikası’nda, bilim merkezi kuruyoruz. Artık fabrika bilgi üreten, bilgi dokuyan bir yer olacak. Dokuma yerleşkesinde, bilim merkezi ve Cemil Meriç Kütüphanesi ile gelecek nesillerin inşasına yönelik, onların zihinlerinin, kalplerinin doyurulmasına dönük güzel bir eğitim süreci yaşanacak” diye konuştu.

“Açılış, portakal ağaçları çiçek açtığında”

Tütüncü, kütüphaneyi, bu yılın ilk çeyreğinde açmayı hedeflediklerini aktararak, “İnşallah Antalya’da, portakal ağaçlarının çiçekleri etrafı mis gibi kokuttuğu günlerde kütüphanemizi açacağız. Şahane, on numara, beş yıldız güzel bir ortam meydana getiriyoruz. Kitapların içerisinden yayılan o güzelliklerle, sayfalarının mis gibi mürekkep kokularıyla bambaşka bir ortamı kütüphanede yaşayacağız. Kütüphanen dışarısında da oluşturduğumuz portakal bahçesinin çiçek kokuları bizleri karşılayacak. Kütüphanemiz, güzel bir botanik bahçenin içerisinde yer alıyor. Kitapların ışığı ile gecemizi, gündüzümüze çok daha anlamlı hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Trafo binası kütüphane oldu”

Cemil Meriç Kütüphanesi, eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binası içerisine inşa ediliyor. Güçlendirme ve yenileme çalışması yapılan bin metre kare büyüklüğündeki trafo binası, Cemil Meriç Kütüphanesi’ne dönüştürüldü. Kütüphane, bu özelliğinden dolayı Tarihi Kentler Birliği’nden, ‘Süreklilik Ödülü’ almıştı.Kitapseverlere,7 gün 24 saat hizmet verecek Cemil Meriç Müze Kütüphanesi’nde iki ana salon, içerisinde çeşitli atölye çalışmalarının yapılabileceği ve küçük sohbetlerin düzenlenebileceği mekânlar yer alıyor. Kütüphane, zeytin ve portakal bahçesi, botanik park ve 70 dönümlük koruluk alanın ortasında yer alıyor.
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