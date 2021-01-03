Cemil Meriç Kütüphanesi 100 bin kitapla açılacak

Kepez Belediyesi’nin, yatırım programına aldığı 4 kütüphaneden biri olan Cemil Meriç Kitaplığı açılış için gün sayıyor. Başkan Hakan Tütüncü, müze özelliği ile Antalya’da ilk olan kütüphanenin, 100 bin kitap ile hizmet vereceğini açıkladı.

Kütüphane, kültür, sanat, bilim ve sosyal yaşam adasına dönüştürülen eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde kitap kurtlarıyla buluşacak. Edebiyat müzesi özelliği ile Antalya’da ilk olan kütüphane, eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binası içerisine inşa ediliyor. Güçlendirme ve restorasyon çalışması yapılan 1000 m2 büyüklüğündeki trafo binası, Cemil Meriç Kütüphanesi’ne dönüştürüldü. Kütüphane, bu özelliğinden dolayı Tarihi Kentler Birliği’nden, ‘Süreklilik Ödülü’ almıştı.

Kitap rafları yerleştirilen kütüphanenin, iç tefrişatının düzenlemesinde de sona gelindi.

Kitaplar Ocak ayında raflarda

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, şantiyesini sık sık ziyaret ederek, kütüphanenin her ayrıntısıyla yakından ilgileniyor. Cemil Meriç Kütüphanesi’nin raflarına kitapları, Ocak ayı içerisinde yerleştirmeye başlayacaklarını açıklayan Başkan Hakan Tütüncü, kütüphaneyi de, bu yılın ilk çeyreğinde kitapseverlerin hizmetine sunacaklarını belirtti. Başkan Tütüncü, kütüphanede 100 bine yakın basılı yayın ile cd, dvd gibi materyalin bulunacağını aktardı.

Elektrik müzesi işlevi de görecek

Cemil Meriç Kütüphanesi, edebiyat tarihiyle ilgili eşyalarının da sergilenmesiyle edebiyat müzesi kimliği taşıyacak. Bu özelliği ile kütüphane, Antalya’da bir ilk olacak. Mimari yapısına uygun şekilde kütüphaneye dönüştürülen trafo binasının hatıraları da yaşatılıyor. Kütüphanede, trafo binasının bazı elektrik aksamları da korunak, cam fanus içerisinde sergileniyor. Yine trafo binasının orijinal mozaikleri de, Başkan Tütüncü’nün isteği ile yerinde kalmaya devam ediyor.

Çevreci kütüphane olacak

Bey Dağları manzarasına hakim kütüphane, zeytin ile servi ağaçlarından oluşan bahçesiyle de dingin bir ortamda kitapla buluşma imkanı sunuyor. Cemil Meriç Kütüphanesinin yanında ayrıca Botanik Park ile portakal bahçesi de bulunuyor

Şehrin ortak aklıyla projelendirilen kütüphanenin kitap koleksiyonu da bağışlarla oluşturuluyor. Kütüphaneye bugüne kadar 50 binden fazla kitap bağışı yapıldı.

Cemil Meriç Müze Kütüphanesi için Kepez Belediyesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası ile Hukuki Araştırmalar Derneği Antalya Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştı.

Bu protokolün ardından kütüphaneye internet üzerinden bağış yapılabilmesi için ‘ kitaplik.kepez-bld.gov.tr’ linki kuruldu.

Kütüphane, hizmete açıldığında kitapseverlere, 7 gün 24 saat hizmet verecek. İki ana salonu bulunan Cemil Meriç Müze Kütüphanesi’nin içerisinde çeşitli atölye çalışmalarının yapılabileceği ve küçük sohbetlerin düzenlenebileceği mekânlar da bulunuyor.