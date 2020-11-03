Cemil Meriç Kitaplığı’na 1400 kitap daha bağışlandı

Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark’ta oluşturduğu Cemil Meriç Kitaplığı’na 1400’den fazla eser bağışlandı.

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’na enerji sağlayan köhne trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı için başlattığı kitap kampanyasına destek sürüyor. Cengiz Kaya’da yıllardır şahsi kütüphanesinde biriktirdiği nadide eserleri Cemil Meriç Kitaplığı’na bağışladı. Kaya, kütüphanesindeki 1400’ün üzerindeki kitabı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim etti. Belediyenin toplantı salonuna dizilen kitapları inceleyen Başkan Tütüncü, “Antalyalı kitap kurtları kampanyamıza kitap bağışında bulunmaya devam ediyorlar. Onların katkılarıyla çok müstesna bir koleksiyon oluşuyor, bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kitaplıkta 10 binlerce kitap yer alacak

Cengiz Kaya’nın da 1400’den fazla kitabı Cemil Meriç Kitaplığı’na bağışladığını belirten Tütüncü, “Cemil bey, hayatının uzunca bir döneminde aldığı, okuduğu kütüphanesine yerleştirdiği, üzerinde hatıralar biriktirdiği kitaplarını bizlerle paylaştı. Birçok alanda edebiyattan kişisel gelişime, tarihten bir döneme damga vurmuş ansiklopedilere kadar birçok kitap bu koleksiyonun içinde mevcut. Bu koleksiyonla birlikte Cemil Meriç Kütüphanemizde Antalyalı kitap kurtlarına, bir koleksiyon hazırlamanın, güzel bir kütüphane oluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. İnşallah on binlerce kitaptan oluşan güzel bir koleksiyonu kitap dostlarımızın destekleriyle şehrimize kazandıracağız. DokumaPark’a hayat veren çok önemli bir eseri daha hep birlikte vücuda getiriyoruz. Cengiz Kaya’ya kıymetli kitaplarını 7 gün 24 saat açık olacak kütüphanemize bağışladığı için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kepez’e güzel bir kütüphane

Şahsi kütüphanesinde bulunan 1400’den fazla kitabı Cemil Meriç Kitaplığı’na bağışlayan Cengiz Kaya’ da, duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kaya, “Bu kütüphane gençlerin yararlanabileceği güzel kitaplardan oluşan bir müze olacak. Çok seviniyorum. Çok teşekkürler. Başkanımıza da bu duyguyu bana yaşattığı için çok teşekkür ederim ”dedi.