Çatı GES’lerden yaklaşık 2 milyon TL kazanç sağlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasının kış ve bahar aylarındaki elektrik tüketiminin üçte birini Belediye Hizmet Binası ve Antalya Ulaşım A.Ş. binasına kurduğu çatı tipi Güneş Enerji Santrallerinden (GES) karşıladı. Çatı GES’leri, bir yıla yakın bir zamanda güncel ulusal tarife baz alınarak yapılan hesaplamaya göre belediye bütçesine yaklaşık 2 milyon TL kazanç sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla hayata geçirilen temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları hem doğayı koruyor hem de belediye bütçesine katkı sağlıyor. Türkiye’de bir ilke imza atarak belediye hizmet binalarına kurulan çatı tipi Güneş Enerji Santralleri ile kendi enerjisini üreten ve depolayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından “İklim Dostu Kuruluş” belgesini alan ilk belediye oldu. ‘Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi’ ile Antalya Büyükşehir Belediyesi çatısında ve tramvay atölyesi çatısında toplamda 330 kilowatt saat enerji üretimi ve 400 kilowatt saat enerji depolaması gerçekleşiyor.

2 yılda amorti edilecek

Avrupa Birliği’nin hibe programları çerçevesinde olan MatchUp Projesi altında hayata geçirilen Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri 4 milyon 820 bin TL’ye mal oldu. Projenin teknik sorumlusu Hakan Yüksel Güzel, Çatı Tipi Güneş Enerji Santrallerinin tahmin edilenden daha kısa sürede kendisini amorti edeceğini belirterek, “Proje tamamlandığındaki tarife baz alınarak yapılan hesaplamalarda amortisman süresini 5 yıl gibi bir süre tasarlamıştık ama artan enerji maliyetleri bu süreyi 2-2,5 yıl gibi bir süreye çekiyor. Enerji maliyetlerinde yaşanan artışla bu süre her geçen gün azalıyor. Bu sayede ne kadar rantabl ve fizibl bir proje gerçekleştiği de ortaya çıkıyor” dedi.

Enerjinin üçte biri GES’lerden

Antalya’da güneşlenme süresinin yıllık ortalamada 4-5 saat olduğuna dikkat çeken Güzel, sistemin işleyişini şöyle anlattı:

“Çatıda üretilen güneş enerjisinin lityum bataryalar üzerinden depolaması gerçekleştiriliyor. Onun paralelinde bu enerji alçak basınç sistemine basılıyor. Bu da belediye hizmet binasının kış ve bahar aylarındaki tüketiminin üçte birini karşılıyor. Belediyemiz bünyesindeki elektrikli araçlar şarj ediliyor. Bu sayede elektrikli araçların çalışması için doğalgaz ya da şebekeden elektrik kullanımına gerek kalmıyor.”

150 ton karbon salınımı engellendi

Temmuz 2021’de güneşten elektrik üretimine başlayan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ile Antalya Ulaşım A.Ş. çatısına kurulan GES’ler bugüne kadar yaklaşık 150 ton karbon salınımını engellemiş oldu. Doğa ve çevre dostu bu proje Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesine de önemli bir katkı sağlıyor. Temmuz 2021’den bu yana Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan ulusal güncel tarife baz alınarak yapılan hesaplamalara göre GES’ler Büyükşehir Belediyesi’ne yaklaşık 2 milyon TL kazanç sağladı.

"Hedeflere adım adım yaklaştık"

Antalya’yı iklim dostu kent yapma hedefiyle doğaya ve çevreye saygılı çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Şehrimizin, ülkemizin ve dünyamızın geleceğini düşünerek hazırlayıp hayata geçirdiğimiz projelerimizin başarısı bizleri memnun ediyor. Çatı Tipi Güneş Enerji Santrallerimiz ile belirlediğimiz rakamsal hedeflere adım adım ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. GES’lerin belediye bütçemize sağladığı katkının yanı sıra bizi en mutlu eden sonuç karbon salınımının azaltılmasına yönelik katkısı oldu. Düşük karbon yoğunluğu ile yüksek yaşam kalitesini hemşerilerimize sunmanın gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.