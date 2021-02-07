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Cari açığı azaltacak formül: ‘Yöresel ürünler’

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, 37 milyar dolar cari açığı olan Türkiye’nin 2 bin 500 coğrafi işaret alabilecek yöresel ürünüyle ülke ekonomisine 20 milyar dolar kazanç sağlayabileceğini bildirdi. Baran, “AB’de tescil almış 3 bin 732 ürün var, bunların AB ekonomisine katkısı 77 milyar Avro” dedi.

ANTALYA 07.02.2021, 11:06
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Cari açığı azaltacak formül: ‘Yöresel ürünler’

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, 37 milyar dolar cari açığı olan Türkiye’nin 2 bin 500 coğrafi işaret alabilecek yöresel ürünüyle ülke ekonomisine 20 milyar dolar kazanç sağlayabileceğini bildirdi. Baran, “AB’de tescil almış 3 bin 732 ürün var, bunların AB ekonomisine katkısı 77 milyar Avro” dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında Ankara’nın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu. Gürsel Cingöz moderatörlüğünde online düzenlenen programın bu haftaki konukları, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekai Efeoğlu, Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz oldu.

“Cari açığın formülü”

Ankara Ticaret Odası olarak yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalıştıklarını belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, bu çerçevede Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenlediklerini kaydetti. Ankara’nın 14 coğrafi işaretli ürünü olduğunu, 28 ürün için tescil başvurusunda bulunulduğunu söyleyen Baran, Başkent’te coğrafi işaret alabilecek 720 yöresel ürün bulunduğunu bildirdi. Türkiye’nin 37 milyar dolar cari açığını azaltmak için coğrafi işaretli yöresel ürünleri işaret eden Baran, “Bu ülkenin her yerinde inanılmaz bir zenginlik var. Bu zenginliği ülkenin menfaatlerine dönüştürmekle ilgili çalışmalar yapmalıyız. Başka ülkeler bunu yapıyor. Fransa’nın Comte Peyniri, İtalya’nın Parmesan peynirinin iki ülkeye katkısı 1.5 milyar Avro. 50 bin kişiye istihdam sağlanıyor. AB‘de tescil almış 3 bin 732 ürün var, bunların AB ekonomisine katkısı 77 milyar Avro. Dünyada tescil almış 10 bin ürün var, bunların 200 milyar Avro karşılığı var. Bizim ise coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürünümüz var. Ülkemize katkısı 20 milyar dolar olabilir. 37 milyar dolar cari açık verdiğimiz düşünüldüğünde, buradan gelecek 20 milyar dolar ekonomimize inanılmaz katkı sağlar, eğer değerlendirebilirsek” diye konuştu.

“Köyden kente göçü önlemeliyiz”

Ekonomiden sosyal hayata, eğitimden sağlığa güçlendirilerek kırsalın nüfusunun artırılması gerektiğini vurgulayan Baran, “Köyden kente göçü önlemeliyiz. Nasıl önleriz onların emeğini kıymetlendirerek. Köyleri boşalttık, kimse kalmadı, şehirlerde ise işsizler ordusu” dedi. Tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi iken tarımla ilgili şimdi sıkıntılar yaşadığımızı belirten Baran, “İnsanlar tarıma bundan sonraki süreçte gereken önemi verecek. Yakın süreçte dünyada kendi kendine yeten ve önemli ülkelerden biri olacağız. Ülkemizin potansiyeli tarımını gelişimi için uygun” şeklinde konuştu.

“YÖREX’i Avrupa’ya taşımalıyız”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, yöresel ürünlerin önemini vurgularken, Ankara’nın da önemli yöresel değerlere ev sahipliği yaptığını belirtti. Yöresel Ürünler Fuarı’nın yerel değerlerin farkındalığını artırdığını belirten Yavuz, “11 yıl önce Ali Çandır TOBB’a projeyi sunduğunda, başarabilir miyiz diye kendi aramızda epey konuştuk. Ama TOBB’un desteği, Ali Başkan’ın öncülüğünde büyük başarı kaydettik. Emeği geçenleri kutluyorum. 2020 yılında YÖREX’i yapamadık ama inşallah bu yol yine Antalya’da bir araya geliriz. YÖREX Antalya ile kalmamalı, TOBB olarak YÖREX’e her türlü desteği veriyoruz. YÖREX mutlaka dünyaya açılmalı. YÖREX’i Avrupa’ya taşımalıyız” diye konuştu. Türkiye’nin hem kendi kendine yeter hale gelmesi hem de başta komşuları olmak üzere birçok ülkeyi doyurması gerektiğini kaydeden Yavuz, “Tarımı canlı tutmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Ankara’nın Konya’dan sonra tarım alanı büyüklüğünde ikinci il konumunda olduğunu belirterek, çok sayıda yöresel ürüne ev sahipliği yaptığını kaydetti. Korkmaz, yöresel ürünleri ekonomiye kazandırmak için tarımsal alanda yaptıkları çalışmaları anlattı.Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekai Efeoğlu da kırsal kalkınmanın önemini vurgularken, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının bunun için iyi bir fırsat olduğunu belirtti. Efeoğlu, Ajans olarak bu alanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan programa bağlanarak Çubuk Turşusu’ndan Kalecik Karası Üzüme, Beypazarı Kurusu’na kadar ilçelerinin coğrafi işaretli yöresel ürünlerini anlattı.
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