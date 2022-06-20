Caretta Caretta’lar önemine dikkat çeken park tamamlandı

Alanya Belediye tarafından hem farkındalık oluşturmak, hem de çocuklara yeni bir oyun alanı kazandırmak için hayata geçirdiği Caretta Caretta Temalı Park hizmete açıldı.

Alanya’nın Avsallar mahallesindeki 922 metrekarelik yeşil alana Caretta Caretta’ların neslinin devamlılığının önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan Caretta Caretta Temalı Park Projesi tamamlandı. Alan içerisinde engelsiz yürüme yolu, çocuk grupları alanı, tuvalet, dış mekân spor aletleri, masa tenisi, oturma alanları ve kent mobilyaları bulunuyor.

Farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Caretta Caretta’lara dikkat çekmek amacıyla tasarladığımız ve yapımı tamamlanan parkımızda, özellikle Akdeniz bölgesinde üremesini tamamlayan ve nesli tükenme tehlikesi yaşayan Caretta Caretta’lara bir farkındalık oluşturmak istedik. Projemizi tamamlayarak halkımızın hizmetine açtık, bölgemize hayırlı olsun” dedi.