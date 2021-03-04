Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi hızla devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Manavgat Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 7 mahalledeki yaklaşık 5 bin dekar arazide tarımsal üretimi yeniden başlatacak projenin göçü tersine çevirerek, 3 bin kişiye istihdam açması bekleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle tarım sektörüne ve çiftçilere her alanda destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu kapsamda Manavgat Taşağıl ve Çardak bölgesindeki arazileri sulama suyuna kavuşturacak “Çardak Taşağıl Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi” hayata geçiriliyor.

5 milyon liraya malolacak

5 milyon lira yatırım maliyetli proje ile Manavgatlı çiftçilerin 40 yıllık rüyası gerçek olacak. Aralık ayında başlayan projede çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Proje ile Köprüçay Irmağı’ndan pompalarla üç kilometre yukarıda kurulacak tesise su taşınacak. Sulama suyu buradan 13 kilometrelik bir hatla çiftçilere ulaştırılacak. 2021 yazında yaklaşık 4 -5 bin dekar üzerindeki arazi suyla buluşacak.

Çardak, Karataşlar, Duranlar, Taşağıl, Çavuşlar Gödüşler ve Zeybekler’i kapsayan yedi mahalledeki 400 çiftçi ailesi projeden yararlanacak. Proje ile bölgede su olmadığı için ekilemeyen verimli tarım arazileri suya kavuşacak. Bölge halkı seracılık yapabilecek, ürün çeşitliliği artarak daha fazla gelir elde edebilecek. Köyden kente göçü tersine çevirecek projenin 3 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.