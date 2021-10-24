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Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi açılışa hazır

40 yıldır mahallerinde su sıkıntısı yaşadıkları için tarım yapamayan ve göç veren Manavgat Taşağıl-Çardak bölgesi halkını suyla buluşturacak sulama suyu projesi tamamlandı.

ANTALYA 24.10.2021, 12:24
Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi açılışa hazır

40 yıldır mahallerinde su sıkıntısı yaşadıkları için tarım yapamayan ve göç veren Manavgat Taşağıl-Çardak bölgesi halkını suyla buluşturacak sulama suyu projesi tamamlandı.

“Açılış hazırlıkları başladı”

Yerelden kalkınma hamlesi ile hayata geçirilen proje sayesinde 40 yıldır mahallerinde su sıkıntısı yaşadıkları için tarım yapamayan ve göç veren Manavgat Taşağıl -Çardak bölgesi halkının yıllardır beklediği su hasreti sona erecek. Yaklaşık 5 bin dekar kuru tarım alanı suya kavuşturacak projenin açılış hazırlıkları da başladı. Yöre halkının temsilcileri Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, yetkililerle bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ile görüşen Manavgatlı çiftçiler açılışla ilgili bilgi aldı.

“Su akacak bölgenin kaderi değişecek”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Manavgatlı çiftçileri suyla buluşturacak ve bölgenin kaderini değiştirecek projenin tamamlandığını kaydederek, “Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi’nin açılışı öncesi yöre halkıyla bir araya geldik. Muhtarlarımız ve kooperatif yetkilileriyle birlikte açılış hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Açılışın ardından sistemin çalıştırılmasıyla ilgili teknik destek vereceğiz. İşletmeyi belli bir müddet Büyükşehir Belediyesi yürüterek yöre halkının adaptasyonunu sağlayacak. İnşallah kazançlı, bol ürünlü üretim yapmalarını temenni ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Bizim en mutlu günümüz”

Taşağıl Muhtarı Ali Nail Arseven yıllardır susuzluktan sıkıntı yaşadıklarını ama çilenin son bulacağını belirterek, “Muhittin Böcek Başkanımız bu suyu getireceğine söz verdi ve sözünü tuttu. Bugün de projenin açılış tarihini belirlemek için Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettik. Bizler için mutlu bir gün” diye konuştu. Çardak Mahalle Muhtarı Ramazan Uygun da yakın zamanda suya kavuşacakları için mutlu olduklarını söyledi.

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