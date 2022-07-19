banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti

Çankaya Mahallesi’ne sathi asfalt

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Çankaya Mahallesi’nde sathi asfalt çalışması gerçekleştirildi.

ANTALYA 19.07.2022, 13:26
Çankaya Mahallesi’ne sathi asfalt

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Çankaya Mahallesi’nde sathi asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi, şehrin güzelleşmesi ve modern bir çehreye kavuşması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çankaya Mahallesi’ndeki asfalt çalışmaları, mahallenin daha modern ve daha konforlu bir hale kavuşması için sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Çankaya Mahallesi 6410 numaralı sokakta 13 bin 500 metrekarelik alanda yapılan sathi asfalt çalışmasında; 4 bin 650 ton dolgu ve kırma, 850 ton filler temel malzeme, 350 ton mıcır ve 34 ton bitüm kullanıldı.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu