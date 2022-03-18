Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılı Antalya’da törenlerle kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Antalya’da tören ve anma programı düzenlendi.

Uncalı Şehitliği’nde düzenlenen törene katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehitlik anıtına çelenk sundu. Tören 3 el saygı atışı yapılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Şehitler için dualar okundu.

Karanfil bıraktılar

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve beraberindeki heyet daha sonra şehit kabirlerini ziyaret edip, karanfil bıraktı. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen Başkan Muhittin Böcek, Uncalı Şehitliği’ndeki törenin ardından Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri ile birlikte Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı’na geçti.

AKM’de tören düzenlendi

Çanakkale Zaferi Anma Etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen program ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törende İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çanakkale konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Başkan Muhittin Böcek de dereceye giren öğrencilere plaketlerini takdim etti. Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Şehitler Toprağı Çanakkale” isimli oratoryo gösterisinin ardından Başkan Muhittin Böcek, Vali Ersin Yazıcı ve protokol ile birlikte AKM fuayesinde açılan sergiyi gezdi.