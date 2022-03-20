Çanakkale Zaferi özel konserle anıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümünü “Vatan Sağ Olsun” isimli özel konser programı ile andı.

Çanakkale Zaferi’nin 107.yıldönümü nedeniyle, tüm şehitleri bir kez daha anmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından özel bir program düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda gerçekleşen özel konsere Antalyalılar büyük ilgi gösterdi. Konser öncesi Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü’nün Çanakkale Zaferi’ne özel kumdan yaptığı gösteri büyük beğeni topladı. Işıklandırılmış bir masa üzerinde dev ekrana yansıtılan kum sanatında Köylü, izleyenlere görsel şölen sundu.

“Gurur ve duygu dolu konser”

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği İcra Heyetleri’nin birlikte sahneledikleri “Vatan Sağ Olsun” Çanakkale Zaferi Özel Konseri büyük beğeni topladı. Özel bir repertuvarla TSM İcra Heyeti, Şef Aydemir Tuncer yönetiminde; THM İcra Heyeti ise Şef Yiğit Aktı yönetiminde izleyicilerin karşısına çıktı. Türk bayrakları ile konsere eşlik eden izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Konser sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Antalya Ulaşım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz koro şeflerine çiçek takdim etti. Deniz Filiz gecede günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak şehit ve gazileri minnet, sevgi ve saygıyla andı.