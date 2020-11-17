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Çamyuva’nın çehresi değişiyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamyuva Mahallesi İstiklal Caddesinin çehresini değiştirdi.

ANTALYA 17.11.2020, 10:31
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Çamyuva’nın çehresi değişiyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamyuva Mahallesi İstiklal Caddesinin çehresini değiştirdi.

Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar ve Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Çamyuva mahallesinde yapılan İstiklal Caddesini ve ara sokaklarda yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yapımı tamamlanarak yeni çehresine kavuşan cadde ile ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “İstiklal Caddesindeki yaklaşık 19 metre genişliğinde ve 1 kilometre uzunluğunda yol yapım çalışması tamamlandı. Çamyuva halkı yıllardır bu yolun yapılmasını istiyordu. Bizde halkımızın isteğini kısa sürede yerine getirdik. Hizmet yapmaya devam ediyoruz. Başka söz söylemeye gerek yok. Önceki dönemle kıyasladığımızda yaptığımız işler ortada. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kemer halkı bizi izlemeye devam etsin.” dedi.

Başkan Vekili Acar ise Başkan Topaloğlu’nun öncülüğünde Kemer’e hak ettiği tüm hizmetleri kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.
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