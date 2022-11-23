Çamyuva’daki yatırımlar tamamlanıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Çamyuva Mahallesi Hayıtlıgöl mevkisinde yapımı devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

İnceleme sırasında Belediye Başkanı Topaloğlu’na, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın, Kemer Belediyesi Çamyuva Mahalle Sorumlusu Özgür Şahin de eşlik etti. Başkan Topaloğlu, bölgede yaşayan vatandaşlarla da sohbet etti.

Yaklaşık 40 yıldan bu yana Kemer Çamyuva Mahallesi Hayıtlıgöl mevkisinde yaşanan sel baskınlarının önüne geçmek için kalıcı çalışmalar yapan Kemer Belediyesi, bölgede oluşabilecek sel sularının tahliyesi çerçevesinde yeni bir projeyle 6 milyon 749 bin 919 liralık yatırım yapıyor.

Çalışmalarla sel sularının başladığı noktadan D-400 kanalına kadar olan bölüme “U” kanal yapıldı. Yaşanabilecek herhangi bir su ve sel baskınına merkez sokağın altına sel suyu depolanıp pompalar ile “U” kanala tahliyesi sağlanacak ve bu sayede bölgede bir rahatlama sağlanacak.

Başkan Topaloğlu, söz konusu bölgede yaşayan vatandaşların kış aylarında yıllardır sel sorunu yaşadığını hatırlattı.

Sel sorununu çözmek için çalışma başlattıklarını ifade eden Topaloğlu, “Bu sene teknik arkadaşlar çalıştı ve bir proje ortaya çıkardı. Buradaki dereyi 450 metrelik bir U kanal içine aldık. Bunun yanında 80 metrekare kapalı menfez çalışması yaptık. 400 metreküp su haznesi olan su çukuru yaptık. Su çukurunun içine 50 beygir gücünde 3 adet su pompası koyduk. Burada toplanan suyu dereye basacağız. Buradaki evleri su basmasından kurtaracağız” diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, bölgedeki parkın içinde ve çevresinde de düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini sözlerine ekledi.